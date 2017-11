Luis Suárez lidera el Barça a Butarque

El Barça va fer els deures en la seva visita a Butarque, estadi del seu rival el Leganés. Els blaugrana van derrotar l'equip madrileny amb un doblet de Luis Suárez, qui tornava a marcar després de cinc partits, i una diana de Paulinho per arrodonir un triomf poc brillant però solvent. Tres punts a més que permeten als culers encarar el matx contra el València a deu punts d'Atlètic i Madrid.

Ernesto Valverde va apostar pel mateix onze que va derrotar el Sevilla en la jornada anterior. Els blaugrana van sortir decidits a tenir la possessió de la pilota, mentre que el Leganés ajuntava les seves línies i renunciava a la pressió alta. Un plantejament que va donar els seus fruits als madrilenys, ja que els blaugranes van gaudir de poques ocasions durant els primers vint minuts.

Els locals van crear més perill en aquest període de temps. Primer amb una cursa d'Amrabat, després d'una pèrdua de Rakitic, que va finalitzar amb un xut per damunt la porteria de Ter Stegen. Més endavant amb un llançament des de la frontal de Gabriel que sortia desviat a prop del pal.

El Barça no es trobava còmode i feia la sensació que havia d'incrementar el ritme si volia gua-nyar el partit. Tot i això, una acció aïllada ho va evitar. La jugada va néixer d'una passada en diagonal a Alcácer al costat dret de l'àrea. El davanter blaugrana va xutar cap a porteria i l'efecte de la pilota va descol·locar el porter madrileny. Tant és així que va deixar l'esfèrica morta a l'àrea petita i Luis Suárez només la va haver d'empènyer a porteria. Un gol molt important per a l'uruguaià, que trencava una ratxa de cinc partits sense marcar. La mala notícia del duel va ser després del gol. Piqué va veure la targeta groga per una falta sobre Amrabat i es perdrà el partit contra el València.



El gol no va descol·locar l'equip local, que va ser lluitador i competitiu durant tot el partit. Els madrilenys van poder marxar al descans amb l'empat, però Ter Stegen ho va evitar amb una gran intervenció. Amrabat va lluitar la pilota a la banda, va fer una bona passada a Szymanowski dins l'àrea i l'argentí va buscar la col·locació al pal llarg. L'alemany va respondre de manera decisiva amb una gran estirada i la pilota va anar a córner.

A la represa, Asier Garitano, entrenador del Leganés, va voler donar més velocitat al seu equip i va fer entrar Beauvue, molt perillós als contraatacs. Va tardar poc a demostrar-ho ja que als sis minuts de la represa es va plantar davant Ter Stegen, qui va aguantar l'acció del jugador per evitar l'empat.



El Barça seguia patint, però havia marcat en la primera ocasió del matx. I, en la segona arribada, Luis Suárez va tornar a marcar quan més ho necessitava el seu equip. El porter local va fer una gran aturada a xut d'Alcácer, però el refús va caure a les botes de Suárez, que va rematar de tisora i la pilota per marcar després que la pilota toqués un defensa contrari.

Amb el 0-2, el Leganés va seguir lluitant i demostrant el bon estat de forma com a equip. Davant la situació, Valverde va sacsejar la banqueta i va donar entrada a Paulinho i Denis Suárez, canvis que van ajudar a controlar el partit. Al tram final, el porter local va salvar el tercer gol amb dues intervencions consecutives de molt nivell. Primer en un xut de Messi i després en un altre de Suárez a boca de canó. Tot i això, ja al darrer minut, no va poder evitar el tercer gol culer, obra de Paulinho, que va caçar una pilota a l'àrea petita.

El Barça va treballar-se els tres punts a Butarque i posa més pressió al segon classificat, el València, el qual visita avui el camp de l'Espanyol, a les 16.15 h.