El Madrid apallissa el cuer Betis i el Fuenlabrada supera el Tecnyconta

En els dos primers partits de la novena jornada de la Lliga Endesa, el Reial Madrid no va donar cap possibilitat al cuer, el Betis Energía Plus (63-98), i el Montakit Fuenlabrada manté la seva bona ratxa després de vèncer a casa el Tecnyconta Saragossa (88-82).

A Sevilla, els punts d'Anosike van fer que els locals se situessin davant en el marcador en els primers compassos del matx (16-10), però després d'un temps mort demanat per Pablo Laso les coses van canviar i els madridistes van clavar un parcial de 2-19, inclosos sis triples de vuit intents, per obtenir onze punts de renda (18-29). En el segon quart, els visitants, amb un joc molt coral (tots els seus jugadors van anotar alguna cistella en joc) van demostrar la seva superioritat i van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un contundent 36-53. En la segona meitat, el tècnic madridista va aprofitar l'ocasió per repartir minuts, un fet que va permetre el lluïment ofensiu de jugadors com Thompkins o Taylor.

D'altra banda, a Fuenlabrada es van trobar dos equips amb molt bona dinàmica, un fet que evidenciava una igualtat que es va veure des dels instants inicials, amb ambdós conjunts personalitzant les seves anotacions en les figures de Popovic i Neal (20-18 al final del primer quart). En el segon període hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb empat a 40 en l'electrònic.

En la segona meitat, un parcial de 8-0, amb triples de Popovic i Smits, va permetre els locals agafar una màxima renda de quinze punts, que es va quedar en onze al final del tercer quart (69-58). En el darrer període, els aragonesos van clavar un 0-9 i es van situar a només dos punts quan faltaven set minuts, però els madrilenys van afrontar el desenllaç amb calma i es van endur el triomf.