El Sevilla guanya sense convèncer i el Getafe passa per damunt d'un fluix Alabès

La dotzena jornada de primera divisió es va completar ahir amb dos partits més. Per una banda, el Sevilla va aconseguir una patida victòria davant el Celta (2-1) que el consolida a la zona alta de la taula. Els de Berizzo no van convèncer amb el seu joc contra un rival que va lluitar per endur-se un millor resultat, però que va errar moltes ocasions en atac.

Els visitants es van mostrar més sòlids i fluids a l'inici de partit. Així va aconseguir avançar-se en el marcador amb un gol de Maxi Gómez al minut 12. Abans del descans, els sevillistes van fer l'empat i aprofitant la bona dinàmica van capgirar el marcador només començar el segon temps.

Per la seva banda, el Getafe va aconseguir la seva victòria número cent a la Primera Divisió davant un Alabès que es va veure sorprès per l'efectivitat dels madrilenys (4-1). Els locals van obrir el marcador per mitjà de Markel Bergara al minut cinc i tres minuts més tard, anotaven el segon, obra de Jorge Molina. L'Alabès va reaccionar però quan millor estava l'àrbitre va assenyalar el descans.

Els madrilenys van tornar a sortir entonats al segon temps i van trobar espais a les esquenes dels defenses. Així van arribar el tercer i el quart gol dels locals.