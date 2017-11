El cadet manresà no té cap opció contra la gran superioritat de la Penya

El cadet va patir la segona der-rota de la lliga regular de Preferent, aquesta vegada davant d'un Joventut de Badalona que va demostrar ser molt superior en els diversos aspectes del joc (57-72).

El conjunt manresà, amb diverses baixes, va quedar sentenciat en el primer període del partit, que va acabar amb un 8-28, resultat que era el reflex del bon joc badaloní.

No va ser fins al segon quart que el Catalana Occident va poder posar fre a l'absolut domini de la Penya, però tot i així els primers deu minuts havien obert una escletxa massa gran per poder anivellar el marcador. La fluïdesa ofensiva i la millora en actitud defensiva no van ser suficients per posar la por al cos del Joventut.

Amb el partit més estabilitzat començava la segona meitat, però els de Manresa no van poder canviar la dinàmica del joc, que seguia sent totalment favorable a l'equip visitants.

Curts parcials amb alternances dels dos conjunts no van aconseguir cap remuntada ja que es va arribar al final del tercer període amb l'electrònic a 41-60 i amb el joc sòlid del Joventut es presentava un darrer quart de pur tràmit.

I així va ser. Malgrat que l'equip local intentava imposar el seu joc, no va poder aconseguir més que una lleugera maquillada en el resultat, que va arribar al final del duel amb un contundent 57-72 per als de Badalona.

Després d'aquesta derrota, els manresans volen seguir a la part alta de la classificació i ja preparen el seu pròxim parit, que serà a la pista del Sant Boi-Almeda el diumenge 26, a partir de les 12.30 h.