El Cadí reacciona massa tard i cau derrotat a Bembibre

Una reacció tardana amb un parcial de 0-13 en menys de quatre minuts al tram final del matx va ser insuficient perquè el Cadí pogués capgirar un partit en què sempre va anar a remolc i que tenia totalment perdut en els compassos inicials del quart període (77-54). Una defensa molt feble durant gairebé tot el partit, moltes pèrdues de pilota i un tercer període decisiu (parcial de 24-13) van ser decisius per acumular una nova derrota, aquest cop a Bembibre, on els àrbitres van xiular a les urgellenques el doble de faltes que a les rivals.

Les noies que prepara Bernat Canut van anar al darrere des de l'inici. Les lleoneses van marcar sempre el ritme del partit, amb percentatges d'encert molt elevats –els primers deu minuts es van tancar amb un majestuós 30-25– i Britanny Brown, Quinn Urbaniak o Jovana Pasic dominant a plaer durant moltes fases del partit. Les de la Seu responien a ratxes, de forma molt aïllada. Ara amb Macarena Rosset i després, sobretot, amb Caitlyn Ramírez (22 punts i nou rebots) o Mehryn Kraker. Però no n'hi va haver prou.

I si les urgellenques van semblar anar una marxa per sota durant molta estona i, a més, les locals gaudien de moltes més posessions per les pèrdues o les faltes assenyalades a les visitantes, el tercer quart va acabar sent una llosa per al Cadí. Tota la guspira que potser havia faltat en aquest tram del matx es va acumular en forma de ràbia a la recta final. I amb Kraker portant el pes i els dos únics encerts, seguits, de Yurena Díaz en tot el partit, les urgellenques es van arribar a situar a només tres punts (82-79), a falta de vint segons. Però no hi va haver temps per a més. O sí. En un simbolisme del partit, dues pèrdues de pilota visitants i una falta van lligar el triomf per al Bembibre.