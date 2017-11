El ciclocròs regna per un diaa la zona del Congost

Ciclistes de totes les edats, des de principiants fins a màsters 60, van tenir cabuda en la sisena edició del Ciclocròs Ciutat de Manresa, organitzat ahir al matí a la zona del Congost. Amb una inscripció de rècord, amb un total de 310 corredors (gairebé un centenar de promoció), l'Esport Ciclista Manresa va posar en marxa aquest prova puntuable per a la Copa Catalana de l'especialitat en les diferents categories. Els organitzadors van dissenyar un circuit espectacular d'uns tres quilòmetres, amb trams agraïts per als aficionats (en un gran nombre) i per als participants. El traçat, entre els camps de futbol, rugbi i beisbol del Congost i també a la zona de lleure de l'altra banda de la carretera, a tocar del riu Cardener, combinava els trams de terra amb els d'herba, com ja va ser el de l'any passat. Una de les peculiaritats és que hi ha força zones on els participants poden avançar-se, un aspecte que solen agrair molt.

Encara amb temperatures baixes a l'ambient, es van anar anar desgranat les curses per categories, fins arribar a la cursa reina de la matinal, amb el títol absolut en joc i les primeres places en les categories elit, sub-23 i màster 30. Durant poc més d'una hora els participants van lluitar per fer una bona classificació. Al davant es va formar un grup de tres ciclistes, amb Gerard Álvarez, Albert Poblet i Gerard Minoves. En la darrera volta, Minoves va patir una caiguda i la primera plaça va ser cosa de dos, els quals es van jugar l'arribada a meta gairebé a l'esprint, en favor de Gerard Álvarez, que és qui domina la Copa Catalana. Cal recordar que l'any passat Álvarez ja va pujar al podi en la prova manresana com a tercer classificat, darrera del francès Hugo Drechou i d'Isaac Simon. En sub-23, la victòria va ser per a Albert Poblet, segon absolut. En màster 30, exhibició del navassenc Josep Chavarria, que a més de guanyar en la seva categoria va ser onzè de la general. Entre els júniors, triomf de Pau Costa, del Tomàs Bellès.

El ciclocròs de Manresa, sisena prova de la Copa Catalana, és considerat com un dels més espectaculars de la competició, i d'aquí les felicitacions que reben cada any els organitzadors.