La falta d'experiència en els moments clau impedeix al Sedis obtenir la victòria

El Sedis Hidrology va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant l'AESE de l'Hospitalet de Llobregat, que es va imposar per un resultat final de 62-73. En aquests moments, el conjunt urgellenc ocupa la quinzena i penúltima posició del grup 2 de Primera Catalana, amb un balanç de dues derrotes i sis victòries en vuit partits de competició regular.

En els primers deu minuts, els jugadors visitants van estar més encertats en el llançament exterior i van agafar cinc punts de marge al final del mateix (15-20). En el segon període del duel, la tònica va ser més o menys la mateixa, i l'AESE va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb sis punts de diferència en el marcador (27-33).

En la segona meitat, els visitants van fer una sortida intensa i van agafar una renda de catorze punts. Poc després, els jugadors de la Seu d'Urgell van reaccionar i van clavar un parcial de 17-2 i per situar-se per davant en l'electrònic. Tot seguit hi va haver una constant igualtat entre les dues formacions fins als tres minuts finals. En aquests, algunes decisions polèmiques dels àrbitres en contra dels locals i la falta d'experiència d'aquests van propiciar un parcial definitiu de 4-16, en el qual tots els punts de l'AESE van ser des de la línia de tir lliure. En la propera jornada, el Sedis Hidrology visitarà al complicada pista del Gavà, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte, 25 de novembre, a les sis de la tarda.

D'altra banda, la resta de resultats del grup 2 de Primera Catalana van ser: Tecla Sala 71-67 Gavà, Prat 64-55 Claret, Camping Bianya Roser B 68-63 Aracena Collblanc-Torrassa B, Sant Joan Despí-Hnos Pantoja 68-76 Diffsalut Almeda, i Taxi Line la Palma 78-86 Castellar. Finalment, el matx entre el Bàsquet Sant Boi i el Viladecans va ser aplaçat i es posarà en marxa el proper dimecres dia 10 de gener a partir de les deu del vespre.