Un Gironella amb deu jugadors planta cara al Vic Riuprimer

El Gironella va perdre 0-3 davant del fort Vic Riuprimer després de jugar més de 70 minuts amb deu jugadors a causa de l'expulsió del porter local per unes mans fora l'àrea.

Els berguedans van començar amb un fort ritme i controlant el partit. L'expulsió del jugador local va canviar la dinàmica del duel i Ponti va reestructurar l'equip amb un canvi. Tot i les circumstàncies, el conjunt local va lluitar de valent en tot moment. Els jugadors berguedans, més tancats al seu camp i buscant el contraatac per fer mal, van saber mantenir la porteria a zero durant els primers 45 minuts, per arribar al descans amb empat en el marcador. A la represa la dinàmica va canviar. Els jugadors vigatans van saltar damunt la gespa amb més intensitat i van gaudir d'uns bons minuts. Un refús a l'àrea local, va aprofitar-lo el Vic Riuprimer per desfer la llauna i marcar el 0-1 al minut 59.

Tot i el gol, els homes de Ponti va continuar amb la mateixa dinàmica i no van abaixar els braços. Els locals van gaudir de bones oportunitats per empatar i ja en el tram final, amb tot l'equip bolcat a l'atac en busca de l'empat, el vigatans van aconseguir sentenciar amb dos gols consecutius i deixar en el marcador el definitiu 0-3.