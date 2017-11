El Joanenc passa per damunt del Balenyà en un partit plàcid

L'expulsió d'un jugador del Balenyà al cap de vint minuts de joc va marcar l'esdevenir del partit. Fins aleshores el matx era molt igualat i disputat.

Arran de l'expulsió per doble groga, els osonencs van sortir del partit i van abaixar els braços. Llavors els santjoanencs no van perdonar i van jugar plàcidament en un matx que ja no va tenir més història. Els visitants van protestar amb insistència i van acabar amb un altre jugador expulsat.

El Joanenc puja fins a la cinquena posició i en la propera jornada visitarà el Manlleu B.