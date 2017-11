La Joviat guanya plàcidament el cuer de la lliga, el Joventut de Badalona

Les júniors de la Joviat van sumer una victòria còmoda (63-23) a casa davant el Joventut de Badalona femení, que es troba com a cuer en haver sumat només una victòria a la lliga regular.

El partit va ser plàcid per al conjunt local, que va dominar de principi a fi en mostrar-se molt superior a un rival que, en línies generals, va mostrar poc encert de cara a cistella i forces mancances en l'àmbit defensiu.

En el primer quart ja es va trencar el partit en benefici a les manresanes, que tancaven els primers deu minuts amb un parcial de 19-5 que feia preveure que seria un duel molt còmode per a la Joviat.

El segon quart va ser una mica més competit, tot i que les del Bages no van posar fre i les badalonines no van trobar la manera de retallar distàncies.

A la represa, amb un resultat de 30-13, les jugadores visitants van obtar per exercir defensa zonal, però un atac ràpid i un domini absolut de la Joviat van saber trancar-la a la perfecció.

Finalment, victòria amb una diferència de quaranta punts per a les jugadores de Gerard Barbé, que es troben ara amb un balanç de sis tromfs i quatre derrotes, i que té com a objectiu competir a les fases d'ascens del grup 1 de Preferent. Així doncs, serà vitalguanyar en la propera jornada, on les de Manresa s'enfrontaran al Círcol Catòlic de Badalona i tindrà lloc dissabte 25, a partir de les 9 h.