La Juventus perd pistonada a la lliga abans de jugar-se la Champions

La Juventus va caure derrotada per 3-2 al camp de la Sampdoria, en partit de la lliga italiana, just abans de veure's les cares amb el Barça en el partit que li pot donar l'oportunitat de lluitar pel primer lloc de grup a la Lliga de Campions però que també li pot complicar la seva continuïtat a la màxima competició. Els blanc-i-negres veuen com el Nàpols, que dissabte va superar el Milan, s'escapa a la classificació quatre punts per damunt.

El tram inicial de la segona part va ser nefast per als d'Allegri, que ahir no van comptar amb Buffon, ja que Duvan Zapata va avançar la Sampdoria. A més, entre els minuts 71 i 79, van ser Lucas Torreira i Gian Marco Ferrari els que van situar un 3-0 que ja semblava irrecuperable. Tot i això, la Vecchia Signora va mostrar dignitat fins al final i va estar a punt d'endur-se un punt de Marassi amb els gols de Gonzalo Higuaín, de penal, i de Dybala, en temps de descompte, però ja no hi havia temps de res més.



L'Inter manté el ritme

Qui sí que va guanyar ahir el seu partit va ser l'Inter de Milà, que se situa segon, a dos punts del Nàpols, després de vèncer la sempre complicada Atalanta en un partit de domini altern al Giuseppe Meazza. Els locals van haver d'esperar a la segona meitat perquè el seu davanter estrella, l'argentí Icardi, trenqués el 0-0 i fes que els neroazzurri continuïn en la lluita. També ahir van destacar l'empat entre l'Spal i la Fiorentina (1-1) i la nova derrota del Benevento, la tretzena consecutiva en tretze partits, ara amb el Sassuolo (1-2).