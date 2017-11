L'Esparreguera carbura en el darrer quart i s'imposa a un Martinenc molt lluitador

El Tenea Esparreguera va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Martinenc, al qual es va imposar per un resultat de 73-68. Amb aquest triomf, el conjunt del Baix Llobregat Nord es manté invicte i es consolida, una setmana més, en el liderat del grup 1 de Copa Catalunya masculina.

Els barcelonins van dur el ritme de l'enfrontament durant els primers compassos i van arribar als darrers trenta segons del primer quart amb vuit punts de marge (10-18). En aquests, els locals van reaccionar i van clavar un parcial de 5-0 per tancar el període amb un 15-18. En el segon hi va haver molta igualtat entre les dues formacions excepte els últims instants, quan els esparreguerins van capgirar el marcador i van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un punt d'avantatge (35-34).

En la segona meitat, els visitants van donar un cop de puny sobre la taula i van ser superiors en el tercer quart, que es va tancar amb un 51-54. En els deu darrers minuts, els jugadors dirigits per Òscar Navarro van començar a carburar en atac i, liderats per Rubén Morales, van sentenciar el partit amb dos triples decisius, un de Dani Fontanals i un altre de Marc Raventós. A partir d'aquí, els locals només es van haver de dedicar a gestionar amb maduresa l'avantatge per segellar una victòria molt treballada.