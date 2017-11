El Màlaga deixa el darrer lloc, l'Athletic salva un punt i nova desfeta canària

El Màlaga de Míchel va abandonar ahir el darrer lloc de la classificació, que va cedir a un desastrós Las Palmas, quant a resultats, en remuntar un partit que se li havia complicat molt davant d'un Deportivo que també va caient posicions i que pot patir durant les pròximes setmanes. El protagonista va ser el davanter Borja Bastón, qui amb un toc suau va trencar la sequera que l'havia deixat sense gols aquesta temporada. Abans, Rosales havia avançat els andalusos, Lucas Pérez i el central Schär havien capgirat el resultat i el Chory Castro havia aconseguit l'empat a dos en rematar una acció d'Ontiveros.

Las Palmas, per la seva banda, continua en caiguda lliure i, tot i que no va mostrar un joc tan dolent com altres vegades, va ser superat per un Llevant més expeditiu, que es va endur els punts amb dos gols gairebé seguits de Doukouré i Jason, ja molt avançada la segona part. Avui, l'Eibar-Betis pot acabar de complicar la zona baixa si els guipuscoans no vencen.

En el darrer partit del dia, l'Athletic Club de Bilbao només va poder empatar a casa contra el Vila-real i tampoc no es mou d'una zona gens tranquil·la. Els de la Plana es van avançar amb un gol de Trigueros, que set minuts abans havia errat un penal. Tretze minuts abans del final, el salvador Aritz Aduriz va evitar una nova derrota de l'equip de Ziganda.