La marxa s'obre camí al Passeig per iniciar temporada

Per segon any consecutiu, el Memorial Enric Villaplana va omplir de marxa atlètica el passeig Pere III de Manresa, ahir al matí. En total, aquesta és l'onzena edició de la prova, que es va aturar durant 25 anys, fins la temporada passada. Eren molts els que van aprofitar la localització de la cursa per apropar-se al Passeig i observar un esport que, en general, no és gaire conegut pel públic. De fet, alguns veïns que passaven casualment per la zona del circuit, sense saber que s'hi celebrava la competició, s'hi quedaven.

La participació de la cursa organitzada pel club local, l'Avinent Manresa, va tornar a ser exitosa. Els més de 160 participants, provinents de més de 20 clubs catalans, van superar lleugerament la xifra de l'any passat.



Victòries de Cerro i Juárez

En les categories sènior, els vencedors no van coincidir amb els de l'any anterior. Així, Kevin Cerro (Club Cornellà Atlètic) es va imposar en els cinc quilòmetres de la prova, menys dels habituals en tractar-se de la primera de la temporada, amb un temps de 22 minuts i 9 segons, seguit pel vigent guanyador, Mario Viñas (AA Catalunya), i Jose Manuel Gómez (FC Barcelona). El podi femení el van protagonitzar Mar Juárez (Avinent Manresa), amb un registre de 23 minuts i 39 segons, Mariona García (FC Barcelona) i Mireia Urrutia (Canaletes). Els veterans també recorrien una distància de 5.000 metres. Els infantils i cadets, barrejats, en marxaven 3.000, els alevins, 2.000, i els benjamins, 1.000. A part de la bona organització, els resultats també són satisfactoris per a l'Avinent Manresa, amb tres victòries i un podi.