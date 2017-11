El Nàstic continua sumant a fora i el Barça B s'acosta a la zona de descens

El Nàstic de Tarragona continua sumant de tres en tres a fora i compensant els mals resultats del Nou Estadi. Ahir, l'equip de Rodri va guanyar per 1-2 al camp d'un dels equips punters de la categoria, el Numància, després d'un inici en què Manu Barreiro va anotar un gol a favor i un en contra dels tar-ragonins. A la segona part d'un partit molt disputat, Uche va donar el triomf al seu equip.

No li va anar tan bé les coses al Barça B, que va caure al camp del Rayo Vallecano i queda just per damunt de la zona de descens. Un gol de Trejo, després d'una acció de Lass Bangoura, va decidir el duel.