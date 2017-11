El Nàstic no troba el gol i no puntua davant la Damm

El Gimnàstic de Manresa juvenil va encaixar una nova derrota, i per la mínima, en la seva visita al camp de la Damm, rival directe per la permanència. El conjunt entrenat per Ferran Costa va disputar una bona primera mitja hora de joc, vivint al camp contrari i generant perill a l'àrea rival. L'equip cerveser no va gaudir d'ocasions clares de gol i tan sols amb xuts de llarga distàncias intentaven posar la por al cos dels bagencs. Es va arribar al final dels primers 45 minuts amb un empat a zero gols en el marcador.

A la represa els visitants van tirar la defensa més endarrere però, tot i així, el conjunt de la Damm va ser incapaç de generar perill. Els manresans van començar a notar el desgast físic a les cames a mesura que passaven els minuts.

Al minut 74, la Damm va ser capaç de desfer l'empat en el marcador i posar l'1-o. El local Carlos va aprofitar una pilota morta dintre de l'àrea per superar Victor Segar-ra, que no va poder fer-hi res. Ràpidament, Ferran Costa va decidir moure fitxa per intentar marcar el gol de l'empat, és per això que va fer una triple substitució. Els jugadors bagencs van acorralar els barcelonins dins de la seva àrea en els darrers deu minuts de partit, però la falta de precisió i el desgast físic va fer que l'equip visitant no pogués empatar. Amb aquesta derrota, el Nàstic juvenil marca la línia del descens dos punts per sobre de la Damm.

La setmana vinent els escapolats rebran la visita al Gimnàstic Parc del fins ara líder Olivar.