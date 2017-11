Un parcial d'11-0 als darrers minuts condemna la Salle Manresa al Vendrell

Els manresans no van estar bé en el final del partit al Vendrell

arxiu/eudald redó

La Salle Manresa va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Vendrell, que es va imposar per un resultat final de 80-68. Amb aquesta desfeta, els manresans segueixen sense sortir de la zona baixa de la taula classificatòria del grup primer de Primera Catalana.

En els primers deu minuts del matx hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Al final del quart inicial, els manresans, que van estar molt desencertats des de la línia de tir lliure, perdien per tres punts de marge (24-21). En el segon període, la tònica va ser més o menys la mateixa i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb cinc punts de marge per als locals (43-38).

En la segona meitat, el conjunt del Vendrell va canviar la seva defensa individual per una de zonal, però no va fer gaire efecte, ja que les coses seguien pràcticament igual (55-53 al final del tercer quart). Per tant, tot es va haver de decidir en els darrers deu minuts de partit. En aquests, cap dels dos equips aconseguia obrir el forat definitiu en el marcador i es va arribar als dos últims minuts amb un punt de marge pels jugadors locals (69-68). Després d'una errada dels lasal·lians en una acció de contraatac, el Vendrell va ser superior, va anotar un contundent parcial d'11-o i es va endur la victòria.