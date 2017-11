El Solsona no pot dominar a la segona meitat i perd a Vallfogona

El Solsona va trencar una ratxa de tres victòries consecutives després de perdre per la mínima en la seva visita a Vallfogona de Balaguer. Els jugadors solsonins van disputar uns bons primers vint-i-cinc minuts però van estar desencertats de cara a porteria. Els locals van començar a dominar a mesura que passaven els minuts, però al descans el marcador reflectia un just empat a zero gols.

A la represa els jugadors de Vallfogona de Balaguer van dominar en tot moment enfront d'un equip visitant que no va inquietar en cap moment la porteria rival. Els locals van aconseguir l'únic gol del partit al minut 62.