El València aprofita la falta de punteria de l'Espanyol

El València va resistir el setge de l'Espanyol i va demostrar que, quan no juga bé, també és capaç de vèncer. Per ara, és l'únic que resisteix, a quatre punts, el ritme del Barça i es pot situar un punt dar-rere dels blaugrana si els derrota a Mestalla diumenge vinent.

Ahir, però, els blanc-i-blaus van ser els que van disposar de més oportunitats, tot i la lesió de Leo Baptistao al minut 12. A partir del minut 20, els locals van tenir les millors arribades. Una errada de Kondogbia va fer que la pilota arribés a Sergio García, novetat ahir en l'alineació. La va cedir a Piatti, però aquest va rematar alt. Aarón va demanar infructuosament un penal de Montoya i novament Sergio García rematava sobre la porteria de Neto sense encert. Poc després, Piatti insistia amb una altra centrada i Moreno ho va reblar amb un xut al pal, al minut 36, després d'un excel·lent control. Cinc minuts després va ser Darder qui va trobar la fusta de la porteria, però l'Espanyol no va trobar la manera d'avançar-se i ho va acabar pagant.



Gols inesperats

A la segona part tampoc no hi havia rastre del València, que va veure com els seus laterals, Montoya i Lato, es carregaven amb targetes per la impossibilitat d'aturar els davanters locals. Sergio García va tenir un bon un contra un davant de Neto, però el va errar. En un moment de tensió, el col·legiat va expulsar el tècnic visitant, Marcelino García, i tot seguit la pilota va caure a peus de Kondogbia, que amb un fort xut va superar Pau López en un inesperat gir de guió.

Aquest gol va provocar que l'Espanyol hagués de llançar-se a buscar la porteria del rival per trobar el gol de l'empat, fet que va permetre els valencians dur a terme una tàctica més conservadora. Els minuts, però, passaven i el gol de l'empat no arribava. A més, ara, l'Espanyol no trobava amb facilitat el camí cap a la porteria de Neto, fins que va arribar la sentència, al minut 82. Va ser després d'una centrada de Soler, que ahir havia entrat des de la banqueta, que va aprofitar Santi Mina per tancar el xoc i treure profit d'un desajustament de la defensa local. El València, ahir amb rotacions i problemes, presenta la seva candidatura al títol.