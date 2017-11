«Volem canviar les mirades i trencar barreres emocionals»

La promoció, organització i desenvolupament d'activitats esportives i de lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual recau en dues entitats a Catalunya: Special Olympics Catalunya i ACELL, Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Tot i la perseverança en l'esforç des de fa dècades, sovint la seva tasca no té la repercussió social que mereix.

Revertir aquesta situació és un dels reptes que s'ha fixat l'exbasquetbolista Sergi Grimau, germà dels exjugadors del Bàsquet Manresa Jordi i Roger Grimau, i president d'Special Olympics Catalunya des d'inici de la primavera passada: «Volem que les nostres activitats tinguin més ressò social i elaborem programes que ens vinculin amb la població i el territori i ens donin visibilitat», exposa.

La tasca d'ambdues associacions és complementària. Marina Gómez, presidenta d'ACELL, explicita que «la nostra federació treballa en dos camps: la difusió de la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat intel·lectual i l'organització d'activitats de lleure per a aquest col·lectiu, com ara vacances de periodicitat anual o activitats d'oci diari de caràcter inclusiu que s'han de desenvolupar en la ciutat on resideix l'usuari».

Amb el suport d'Special Olympics Catalunya, l'entitat organitza anualment lligues catalanes de bàsquet, futbol sala, hoquei, handbol, petanca i tennis taula, competicions que s'efectuen amb una periodicitat quinzenal. En un segon nivell trobem els campionats territorials o provincials, habitualment dels quatre esports amb més practicants (atletisme, natació, bàsquet i futbol sala).

A més, anualment se celebren els campionats de Catalunya de les setze disciplines esportives que impulsa i tutela ACELL i, en darrer terme, cada quatre anys, una nova edició dels Special Olympics catalans. La propera edició d'aquesta competició s'efectuarà l'estiu vinent, i tindrà dues seus: la Seu d'Urgell i Andorra. «La nostra tasca se centra en la recerca d'acords de col·laboració i patrocini, així com en les àrees de comunicació i protocol», especifica Sergi Grimau, màxim responsable d'Special Olympics Catalunya.

La pràctica de l'esport entre els receptors potencials dels serveis d'ACELL se situa, segons assenyala Marina Gómez, «en els mateixos percentatges que en la resta de la població. Però l'esport atorga molts beneficis als nostres atletes i, per això, som ambiciosos. Volem situar-ne la pràctica per sobre de la mitjana i atendre una nova realitat: cada vegada més els nostres són esportistes de llarg recorregut, fidels a l'esport al llarg de tota la seva vida».



Implicar les altres federacions

Per incidir en el caràcter inclusiu de l'esport en aquest col·lectiu, Gómez vol «establir amb altres federacions convenis com el que acabem de signar amb la Federació Catalana de Tennis, per incloure algunes de les nostres competicions en el seu calendari, respectant el dret a la diferència de les persones discapacitades».

Sergi Grimau afirma que «volem canviar les mirades i trencar les barreres emocionals. No ens han educat per saber com interactuar amb aquestes persones. No hem de mostrar ni pena ni temor. Hem de mirar-los amb naturalitat i adequar el nostre llenguatge a les seves possibilitats».

Per erradicar des de la base la dificultat de la població per relacionar-se amb els membres d'aquest col·lectiu, Grimau assenyala que «estem preparant un programa pedagògic de formació per las mestres de les escoles de la Seu, Andorra i el seu entorn. L'objectiu és dotar des de l'escola els nostres infants de les eines necessàries per afrontar sense rèmores la relació amb els discapacitats». Per a ell, «la incidència dels Special Olympics s'ha de produir abans, durant i després dels jocs, i deixar com a petja una societat més inclusiva».

Per a Marina Gómez, «Manresa té totes les qualitats per acollir uns Special Olympics. La Fundació Ampans i l'Ajuntament tenen un gran nivell d'implicació». Sergi Grimau suggereix que «un primer pas podria ser organitzar-hi uns minijocs, un Territori Special Olympic, una modalitat que abasta dos o tres esports i una nit de pernoctació a la ciutat, amb la presència de formacions estatals i internacionals».