Soriano rep de nou el guardó de màxim golejador català

Jonathan Soriano va rebre anit el premi com a màxim golejador català del futbol professional per quarta temporada consecutiva. El davanter del Pont de Vilomara, que ara juga a la Xina, va pujar a l'escenari i va recollir el guardó de mans de la comissionària d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Carranza.

Soriano va marcar un total de 22 dianes el curs passat, primer com a futbolista del Red Bull Salzburg i després a les files del Beijing Sinobo Guoan. «Gaudeixo marcant gols i espero poder tornar a ser aquí la propera temporada. Al final arribarà un moment en què aquest premi se l'emporti un altre jugador, com per exemple Gerard Moreno. No descarto tornar a casa en el futur, tot i que ara sóc feliç jugant a la Xina», va declarar el davanter bagenc.

La resta de guardonats van ser Sergi Roberto (FC Barcelona) com a millor jugador; Alèxia Putellas (FC Barcelona) com a millor jugadora; Marc Tolrà (FC Barcelona) i Berta Velasco (AE Penya Esplugues), com a millors jugadors de futbol sala; Òscar Garcia, com a millor entrenador; Andreu Plaza (FC Barcelona), millor tècnic de futbol sala; David Medié, millor àrbitre; Pablo Maffeo (Girona FC), jugador amb més projecció; Berta Pujadas (Espanyol), jugadora amb més projecció; Xavi Ferrón (UE Vilassar de Mar), com a autor del millor gol del futbol català de la temporada 2016-17; i Olga García, màxima golejadora. El Girona FC i Josep Manel Casanova van rebre el Premi Jurat.