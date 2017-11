El Manresa és l'equip que més punts ha sumat com a visitant

No és una situació nova sinó que ja s'ha donat altres temporades. No per això deixa de ser un fet prou curiós. I és que el Manresa, quan s'ha jugat un terç de la competició al grup 1 de Primera Catalana (12 jornades), torna a ser l'equip que més punts ha fet en les seves sortides.

Dels sis partits que ha jugat com a visitant, n'ha guanyat quatre i n'ha empatat dos, de manera que està imbatut en aquest apartat; aquests 14 punts del Manresa contrasten amb els del cuer de la categoria, el Castellar, que encara no s'ha estrenat en els set enfrontaments que ha disputat lluny del seu camp (de fet, només té dos punts al seu caseller fruit de dos empatst com a local).

Si a fora el Manresa ha fet 14 punts, a casa, també en sis jornades, només n'ha fet 9, amb tres triomfs i tres derrotes. Qui més qui menys podria pensar que els partits com a visitant han estat més assequibles per al Manresa amb relació als que ha jugat a casa, i la veritat és que això no és així. Els manresans han guanyat a casa de la Grama, segon classificat en l'actualitat i que feia tres anys que era imbatible, a Santa Coloma, a la Jonquera, un equip cridat a lluitar per les primeres posicions, al camp de l'històric Júpiter, i diumenge passat a Mollet, on els locals encara no havien perdut cap partit al seu terreny de joc.

També tenen uns números molt favorables com a visitants el líder Farners, que ha sumat 13 punts amb 4 triomfs (un a Manresa), un empat i una derrota; la Grama, que també està invicte a fora amb 12 punts i tres victòries i tres empats. Cal recordar que Farners, Grama i Manresa, per aquest ordre, ocupen les tres primeres places de la classificació.

En el cas del Manresa, després de rebre diumenge el San Juan de Montcada, tindrà dues proves de foc seguides a fora, als camps del Can Vidalet i Montañesa abans de l'aturada per les festes de Nadal, els dies 3 i 17 de desembre (el dia 10 de desembre no hi ha competició a les categories catalanes). Una altra dada que destacaca del Manresa aquesta campanya és la dificultat que tenen els seus rivals per fer-li gols. Fins ara només n'ha encaixat nou, i és el tercer equip menys golejat, darrere de la Montañesa (7) la Grama (8).



Una ratxa des del gener

Pel que fa a xifres no tant d'aquesta temporada sinó més globals, cal dir que el Manresa no perd fora de casa des del mes de gener passat, concretament a Lloret el dia 21 per 1 a 0 (l'entrenador era Albert Garcia). A partir d'aquí tots els partits com a visitant del que quedava de temparada i els d'aquesta (amb Jose Solivelles i Dani Andreu com a entrenadors) han estat positius.

En la campanya passada, el Manresa, que va acabar lluitant per la permanència després de molts canvis, va fer 24 punts com a local i 19 com a visitant, i es va classificar en desena posició.