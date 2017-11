La gran festa de l'enduro torna a les Comes amb rècord d'inscripció

Una nova edició de l'EnduRoc, la gran festa de final de temporada de l'enduro català, aterrarà el proper cap de setmana a la finca de les Comes, de Súria. Una cita ineludible per a tots els aficionats al motociclisme.

Ahir, darrer dia per tramitar la inscripció on-line, més de sis-cents pilots, entre professionals i aficionats, ja l'havien formalitzat, establint, per tant, un nou rècord de participació. Tot i així, les inscripcions continuaran obertes fins als mateixos dies de la cursa per a tots els pilots amb llicència federativa anual.

L'EnduRoc es desenvoluparà al llarg de les jornades de dissabte i diumenge. El dissabte, 25 de novembre, tindrà lloc la cursa de categoria infantil, que tindrà la seva pròpia entrega de premis, i es cor-rerà el tram espectacle, anomenat Superpole, el qual també tindrà el seu propi lliurament de trofeus i guardons en finalitzar. A més, es realitzarà la volta de reconeixement de totes les categories, fins a una vintena, i es fixarà l'ordre classificatori per a les proves de diumenge.

L'endemà, diuemnge 26 de novembre, es disputaran, com és habitual, les curses. Primer, els pilots professionals mesuraran aptituds a la cursa per a pilots sènior i júnior. Amb posterioritat, agafarà el relleu la prova de caràcter popular, adreçada a tots els corredors i amants d'aquest esport, englobats en la categoria batejada amb la denominació Amics.

En finalitzar la jornada es procedirà al lliurament de premis als guanyadors de l'EnduRoc 2017, com també rebran el merescut guardó els cinc primers classificats de cadascuna de les vint categories diferents de la prova.



Presència de les grans marques



Un dels grans al·licients d'aquest vuitè EnduRoc serà la presència a les Comes d'estands de totes les grans marques del sector de l'enduro. Empreses de reconegut prestigi internacional, com KTM, Honda, Beta, Husqvarna, Yamaha, Sherco i Gas Gas, no s'han volgut perdre la cita de les Comes i portaran les seves últimes novetats a la zona comercial de l'EnduRoc, on s'hi podrà trobar una exposició i informació detallada dels últims models de motos llançats al mercat per cadascuna de les marques per a gaudi i coneixement de tots els aficionats a aquesta especialitat motociclista.

Aquesta àrea comercial es completarà amb els estands d'altres importants empreses vinculades al món del motor, entre les quals destaquen AMV Seguros, pneumàtics Pirelli i Scott.

L'oferta del circuit de les Comes es completarà oferint una àmplia zona de restauració i una atractiva zona d'acampada, com també tots els serveis indispensables propis d'una cursa de primer nivell com la gran festa de final de temporada de l'enduro català.