Arnau Rovira es proclama campió estatal de 4x200

El nedador manresà Arnau Rovira es va proclamar ahir campió d'Espanya dels 4x200 metres lliures amb el seu club, el CN Sant Andreu. Rovira va fer l'últim relleu del seu equip i va parar el cronòmetre amb un temps de 7.08.50, amb la qual cosa va superar de poc temps el segon classificat, el CN Canoe (7.09.60). El tercer lloc va ser per al CN Palma, amb un registre de 7.21.51. El campionat els disputa a la piscina nova de l'Escullera de Barcelona.

La cursa va ser una disputa fins al final entre els dos primers. Rovira va recollir el relleu en primer lloc, després de la gran posta de Marc Calzada, i va poder mantenir la diferència fins al final.

Minuts abans, en la final dels 400 metres lliures, el nedador manresà, que encara ha de competir en els 100 lliures, els 400 estils i els 1.500 lliures en aquest campionat, va quedar en cinquè lloc amb un temps de 3.48.45. La victòria va correspondre a Marc Sánchez, del CN Sabadell, amb 3.42.35, i Rovira només va quedar a 56 centèsimes del bronze, que va ser per a Guillem Pujol, del CN Mataró.

Aquest és el segon or que obté Rovira en els campionats d'Espanya de natació. L'anterior va ser el març del 2013, en el decurs dels campionats de primavera de Pontevedra, quan va ser campió dels 400 lliures.

Desè lloc per a l'igualadí Varea

A més de l'èxit de Rovira, l'altre bon resultat del dia per als nedadors de casa nostra va ser la classificació del jove de 17 anys Àlex Varea, del CN Igualada, per a la final B dels 50 metres braça. El prometedor anoienc va quedar segon en aquesta cursa, i per tant desè en el total, amb un temps de 28.83. Al matí també va nedar les sèries dels 100 metres papallona, en les quals va obtenir el 36è millor registre, amb un temps de 56 segons i 87 centèsimes.

Ahir també va competir la seva companya d'equip Laura Rodríguez, que va ser 33a en els 400 metres lliures, amb un temps de 4.22.91. Per la seva banda, el manresà del CN Terrassa Guillem Lázaro va ser 30è en els 100 estils, amb un temps d'1.00.40, i 44è en els 100 papallona, amb un registre de 57.40.

En la jornada d'avui, Arnau Rovira torna a competir, en els 400 metres estils. També és el torn de la seva germana Alba Rovira, en els 100 braça, i de la companya d'aquesta en el CN Minorisa Berta Martínez, que nedarà els 50 esquena. També hi participaran Janna Blaya, de l'Igualada, als 400 estils i Varea en els 100 braça.