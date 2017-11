EN FOTOS | Tots els equips del CF Callús

El CF Callús es va fundar el 1921 i no va tenir un equip federat fins al 1958. La principal fita esportiva assolida va ser que el primer equip va aconseguir pujar a la llavors anomenada Primera Regional, la temporada 1996-97. L'actual camp de futbol, on fa un parell d'anys es va instal·lar la gespa artificial, porta el nom del qui va ser president i un dels principals impulsors del futbol base, Andreu Lladó.

Actualment, la junta directiva és presidida per Valentí Vilalta i també en formen part els coordinadors i els entrenadors. El seu objectiu és treballar per fomentar una cultura de valors d'abast esportiu i social. A més, la directiva callussenca participa en diverses iniciatives amb la finalitat que cap infant amb les ganes de jugar es quedi sense poder practicar aquest esport. Per a Vilalta, «els objectius de la competició van estretament lligats amb els de la formació, l'ensenyament i la potenciació de l'esperit esportiu, i el foment del bon comportament, l'amistat i l'educació».



Rècord de jugadors inscrits



El CF Callús va presentar els seus equips de la temporada 2017-2018 fa tot just un mes. En total, onze formacions, des dels prebenjamins fins als veterans, integrades per 160 esportistes, i això suposa un record històric de jugadors inscrits per l'entitat bagenca.

En la presentació oficial dels equips, la junta i l'alcalde del poble, Joan Badia, van mostrar el seu agraïment a Guillem Pich Bru perquè ha estat l'únic jugador en tota la història del club que ha passat ininterrompudament per tots els equips, des dels prebenjamins, als 5 anys, fins a arribar, aquesta temporada, al primer equip, als 19.

Com a novetat d'aquesta temporada, la junta ha formalitzat un reglament intern per a jugadors i familiars d'obligat compliment. L'objectiu de la iniciativa és «fomentar les normes de bona conducta, de respecte i de comportament general, tant dins el terreny de joc com a les grades», explica Vilalta.

Quant a la competició, el primer equip del club està competint a Quarta Catalana. Els homes de Romà Biols van completar una gran temporada l'any passat, en la qual es van acostar a les places de promoció a Tercera Catalana. Enguany, l´equip s'ha marcat l'objectiu de lluitar per liderar el seu grup. Per ara, els de Biols són vuitens, just a la zona mitjana de la taula, en un inici irregular de lliga.



Un club actiu i social



Paral·lelament a la dinàmica d'entrenaments i partits, el CF Callús organitza cada temporada el Torneig benjamí Vila de Callús amb 16 equips provinents de tot Catalunya. La competició és en format 24 h de futbol 7 i cada any té una participació massiva. De fet, és l'activitat organitzada pel club amb més seguiment de la temporada. D'altra banda, els callussencs prioritzen la formació, i prova d'això és la seva escola de porters, que aquesta temporada ha celebrat el 10è aniversari, i l'escola de tecnificació.

A més a més, anualment s'organitzen altres activitats, com els sopars d'estiu i de Nadal, i es participa en el torneig d'estiu que es disputa a la costa. També, i per primera vegada, el 23 de desembre se celebrarà l'assemblea de socis i simpatitzants, al Casal del Poble, per donar a conèixer la gestió econòmica del club, entre d'altres, amb la voluntat d'aconseguir augmentar el nombre d'associats.