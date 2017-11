Mirambell busca un altre Top 20 al circuit de Whistler

El pilot manresà de skeleton Ander Mirambell participarà avui, a partir de les set de la tarda, hora catalana, en la tercera prova de la Copa del Món al traçat olímpic de Whistler, a prop de Vancouver, considerada per ell mateix i per molts «la més difícil del món». Tot i la dificultat, Mirambell hi acumula bons resultats i avui vol refrendar el setzè lloc de la setmana passada a Park City amb un altre resultat entre els vint primers i, d'aquesta manera, oblidar la mala arrencada de Lake Placid, on va ensopegar i va caure fins a la posició 25.

De cara a la cursa d'avui, Mirambell ha explicat que les tres darreres sessions d'entrenament s'han fet amb temperatures massa càlides, de 8 graus, la qual cosa «provoca que sigui complicat decidir amb quin tipus de ganivetes s'ha de sortir per aconseguir la màxima velocitat punta».

Whistler és el circuit més ràpid del món, com ho demostra la velocitat màxima de 145 quilòmetres per hora aconseguida. Una de les claus, com gairebé sempre, serà la sortida, en la qual «m'agradaria estar per sota dels 4 segons i 80 centèsimes, ja que és una sortida curta en què els competidors més explosius aprofiten la seva potència en els pocs recolzaments que hi ha».

Més russos suspesos

D'altra banda, ahir es va saber que la comissió de disciplina del Comitè Olímpic Internacional (COI) va imposar quatre noves sancions per dopatge, entre elles al campió olímpic de bobsleigh, el rus Aleksandr Zubkov, i a la subcampiona de patinatge de velocitat, Olga Fatkulina. A més d'ells, també van ser castigades la pilot de bobsleigh Olga Stulneva i el patinador de velocitat Aleksandr Rumaiantsev. Dimecres es va conèixer la desqualificació de quatre esportistes russos més, entre ells el campió olímpic de skeleton a Sotxi, Aleksandr Tretiakov.