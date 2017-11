L'Eternam no té rival amb el Linyola i guanya fàcilment

L'invicte líder de la Segona Divisió B, l'Eternam Manresa, va sumar una nova i contundent victòria a la pista del cuer Linyola. L'equip entrenat per Jordi Rozas va saber llegir en tot moment el partit i va disputar el seu joc per imposar-se sense problemes a un conjunt local que va proposar un partit molt dur. Els manresans van saltar damunt la pista amb les idees molt clares i ja en el primer minut de partit Corvo va aconseguir desfer la llauna en el marcador. El conjunt lleidatà va plantejar un partit travat i amb poc ritme. Els bagencs van saber sobreposar-se aquestes circumstàncies per posar més avantatge en el marcador amb dos gols consecutius. El Linyola va reaccionar al moment i un minut més tard va aconseguir retallar diferències amb l'1-3. Just abans d'arribar al descans, Corvo va encarrilar els tres punts amb l'1-4.

A la represa la dinàmica del joc no va canviar i ambdós equips van continuar disputant un partit molt intens i amb moltes faltes. L'equip de Linyola va ser capaç de retallar distàncies de nou amb el 2-4. Els bagencs, però, no van patir en cap moment i sempre van anar per davant en el marcador.

Oussama va posar la tranquilitat al marcador després d'anotar al mateix minut el 2-5. El conjunt lleidatà, fidel al seu estil, va intentar de totes les maneres possibles imposar el seu joc, però va topar en tot moment contra un Eternam Manresa molt superior i que va dominar en tot moment. En el tram final del partit, un gol de Corvo i un doblet d'Oussama arrodonien la golejada del Manresa a la pista del Linyola. Amb aquests tres punts, l'equip entrenat per Jordi Rozas continua una jornada més al capdavant de la classificació i sense conèixer la derrota. La setmana vinent els jugadors de l'Eternam Manresa rebran la visita al Pujolet del penúltim classificat de la Segona Divisió B, l'Olimpyc la Floresta.