L'ICL es retroba amb la victòria i derrota el Clavijo amb comoditat

L´ICL Manresa ha derrotat el CB Clavijo per 91-70 Joaquim Alberch

L'ICL Manresa ha derrotat el CB Clavijo per 91-70 en un partit que ha tingut controlat en tot moment i que s'ha endut amb solvència a partir de la diferència obtinguda al segon quart. L'ala Álvaro Muñoz ha liderat una victòria que permet els manresans seguir tercers, a dos triomfs del Breogán, al qual no li ha tremolat el pols i ha guanyat a la pista del Barça B per 82-91, amb 25 punts del navassenc Salva Arco.

Al Nou Congost, tot i la baixa de Lundberg, l'ICL ha pogut imposar el seu ritme després d'un primer quart igualat. El Clavijo, en què ha debutat el seu nord-americà Newby, ha mantingut l'equilibri fins al primer descans (19-19), però ha rebut un parcial de 25-16 al segon període en què entre Muñoz i Trias han anat foradant la seva cistella.

A la segona meitat, els visitants han intentat no perdre la cara al partit i mantenir el desavantatge al voltant dels deu punts, però una nova estrebada manresana en el tram final ha provocat que la diferència es disparés per damunt dels vint punts fins al 91-70 final. L'ICL visita dimecres la pista del Sammic Iraurgi d'Azpeitia en l'onzena jornada de la lliga LEB Or.