L'ICL es vol refer davant d'una incògnita

No ha estat una setmana fàcil al Nou Congost i encara menys després d'una derrota dura. Al desencís de la pèrdua del partit contra el Breogán es va afegir la lesió del base Gintvainis, que no ha entrenat durant tots aquests dies, i l'absència del millor jugador de l'equip en aquest principi de temporada, el danès Lundberg, seleccionat per Dinamarca. Per tot això i perquè la visita del poc glamurós Clavijo no sembla cridar gaire l'atenció, el duel d'avui contra el conjunt de Logronyo no sembla gaire interessant per a l'aficionat de l'ICL, però s'ha de vèncer per no abaixar el ritme i per començar bé una setmana de tres partits.

En la prèvia, el tècnic del Manresa, Aleix Duran, va lamentar la baixa del lituà, que farà que utilitzi més de l'habitual el jove Dani Garcia, però no pensa que això hagi de fer canviar la manera de jugar de l'equip. «La idea tàctica no ha de canviar gaire. No hem introduït sistemes diferents i hem intentat simplificar el nostre joc perquè l'equip se senti còmode».

Amb una absència per banda per les finestres FIBA, la de Lundberg i la de l'holandès Bieshaar per als visitants, Duran considera el Clavijo «un equip imprevisible, sobretot en defensa. És el conjunt que provoca més pèrdues en el rival i de vegades és complicat de llegir com se situa». En aquest sentit, i amb Lluís Costa com a únic base pur de la primera plantilla, «hem de tenir paciència en el cinc contra cinc i buscar bons tirs. Els podem fer mal imposant el nostre ritme, però per fer-ho cal una defensa activa i intensa, com la que hem tingut en molts moments a casa i a fora. És un partit que hem de dominar des de la defensa i estar preparats per a la seva imprevisibilitat.



Una cara nova

El Clavijo arribarà amb un nou jugador, el base escorta Jabs Newby. «Fins i tot en això han estat imprevisibles. Tenen individualitats, com Coggins o el pivot Yates, que ens poden fer mal. Cada dues setmanes han fitxat un jugador, com van fer amb Jansen, i això els pot generar dificultats» a l'hora d'acoblar l'equip.

Una altra de les dificultats pot radicar en l'estat d'ànim de tothom després de perdre contra el Breogán. Duran recorda que «hem intentat dir des del primer dia que aquesta és una lliga molt dura, tot i que els resultats hagin pogut fer pensar el contrari. Nosaltres no ens vam prendre la der-rota amb desànim, sinó com un repte per millorar. Quan vam guanyar sis partits seguits no vam voler mai encallar-nos i pensar en el triomf, sinó anar creixent. El Breogán va ser millor en els moments clau i va mostrar més maduresa. Per aconseguir-la nosaltres hem d'entrenar més, entendre millor el joc i extreure lliçons per fer que arribem en bones condicions al final». Sobre la reacció del públic, «és un fet que ja no podem controlar nosaltres. El que podem fer és donar-los el mateix que en els altres partits al Congost i que marxin contents a casa».