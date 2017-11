El Manresa ja és l'equip que ha perdut més partits com a local

Quatre dels set partits que ha jugat al Congost els ha perdut. El Manresa, que està imbatut com a visitant, no troba la manera de resoldre a favor els partits de casa. Avui, els de Dani Andreu han perdut davant un San Juan de Montcada atrevit en el seu joc davant un conjunt manresà molt tebi a la primera part i més entonat a la represa, però sense l'encert necessari per tombar un equip de la zona mitja baixa de la classificació. El primer temps ha acabat sense gol. Només començar el segon temps, en un contracop, Damián ha fet el 0 a 1 (min 49). El manresa ha reaccionat amb un gol de Manel Sala ben elaborat (min 58). I després d'un intercanvi de bones ocasions, al minut 87, el visitant Barru trencava l'equilibri amb el definitiu 1 a 2.