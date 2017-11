El Prat no afluixa el ritme i l'Oviedo s'imposa al Melilla

El CB Prat es va convertir ahir en líder provisional de la lliga LEB Or, a l'espera del resultat d'avui del Cafés Candelas Breogán a la pista del Barça B. Els del Baix Llobregat no van tenir cap problema per imposar-se a la seva pista per 85-67 en un partit en què van manar des del començament i ja sumen nou victòries en deu partits disputats.

Ahir, els barcelonins van aprofitar una rotació curta dels bascos per imposar un fort ritme des de l'inici i ja s'imposaven per 22-12 quan s'havien disputat els primers deu minuts. El conjunt vitorià no podia fer front als habituals encistelladors dels pratencs, sobretot a la sensació de la temporada, l'africà amb passaport canadenc Caleb Agada, autor de 22 punts i amb 30 de valoració al final del partit. Ahir, va tenir l'ajuda d'Andriuskevicius, amb 16 punts, i la diferència va anar creixent, tot i que al descans l'Araberri havia pogut aturar el cop (44-34). La diferència, però, no va disminuir d'aquests deu punts i va aproximar-se als vint al final del duel. Per als visitants van destacar els 15 punts de Mitrovic.

En l'altre gran partit del dia, la Unión Financiera Oviedo, de Carles Marco i Javi Rodríguez, va vèncer el Melilla,79-69, gràcies a una gran segona meitat. Els nord-africans van dominar el tram inicial i guanyaven per 11-24 al final del primer quart, però els asturians van remuntar fins al 35-37 del descans i a la segona meitat van anar decantant el partit de la seva banda. El Melilla va intentar una pressió al final que va ser inútil. Tres jugadors de l'Oviedo, Maynard i els exjugadors del Manresa Arteaga i Belemene, van ser els màxims anotadors dels locals, amb 16 punts. Per als melillencs, 17 d'Almazán i 15 per al català Dani Rodríguez.

En l'altre partit del dia, menys transcendent, l'Iberostar Palma es va imposar per 68-60 al Levitec Osca, amb 15 punts d'un altre exjugador del Bàsquet Manresa, el base Carles Bivià. Per als visitants, els 20 punts de Van Wijk no van servir de res.



Fitxatge del Tau Castelló

Per la seva banda, el Tau Castelló, que divendres a la nit va vèncer en el partit que l'enfrontava al Leyma Corunya, va anunciar ahir la contractació del pivot nord-americà amb passaport alemany Jason Cain, de 2,08 metres i amb un contracte de dos mesos, prorrogables fins a final de temporada. Els castellonencs s'han vist obligats a fer aquest moviment per la lesió de Charles Nkaloulou, que es va trencar un dit del peu.