Un sincer homenatge a Román Montañez centra la Nit de l'Esport de Sant Joan

L'homenatge que Sant Joan de Vilatorrada va retre al seu esportista més nostrat, Román Montañez, va ser l'epicentre de la sisena Nit de l'Esportista de la vila.

La vetllada va iniciar-se amb un altre reconeixement: al Club Escacs Sant Joan pel seu 60è aniversari. El seu president, Ferran López, va agrair el detall i va mostrar la seva satisfacció. Tot seguit, el regidor d'Esports, Eduard Mata, va donar la benvinguda a la gent que omplia Cal Gallifa i va destacar algunes de les novetats de la nit, com el guardó que rebrien tots els equips i esportistes individuals campions en les seves disciplines.

El moment àlgid de l'acte va arribar quan el seu presentador, Pep Callau, va fer pujar a l'escenari Román Montañez. Callau va anunciar que, a partir d'aquesta edició de la Nit de l'Esportista, el premi a la millor trajectòria esportiva portaria el nom del ja exjugador de bàsquet. Abans d'anunciar-se l'escollit d'aquesta edició, Montañez va rebre un calorós homenatge de la seva vila, dels seus amics, per mitjà d'un vídeo, i dels seus familiars. Per fer més lluït aquest senzill però emotiu reconeixement, Román Montañez va estar acompanyat pels diferents regidors d'Esports que ha tingut l'Ajuntament de Sant Joan i també per altres personalitats, entre les quals, el president de l'ICL Manresa, Josep Sáez, l'entitat per la qual Montañez continua treballant, ara com a director esportiu.

Tot seguit, es va anunciar el nom del primer guanyador del premi Román Montañez, que, com no podia ser d'una altra manera, va ser ell mateix. «Vull agrair aquest reconeixement perquè m'omple molt. Allà on he estat he deixat clar que sóc de poble, de Sant Joan de Vilatorrada, i em sento orgullós de ser-ne», va recordar.

Abans i després de l'acte d'estima cap a Montañez es van anar desgranant els altres guardons de la nit: millor esportista veterà, Román Temporal (billar anglès); millor entrenador, Lluís Márquez (Egiba); millor equip sènior, Vilatorrada Esport Club (duatló de muntanya); millor promesa, David Martín (Barça/atletisme); millor equip base, juvenil A del FC Joanenc; premi a la superació personal, Abel Ávila (atletisme) i equip base femení del Futsal Vilatorrada; millor esportista infantil, Álvaro Giraldez (Egiba); menció especial i premi al Club Escacs Sant Joan i al Futsal Vilatorrada.

Finalment, va arribar el moment de l'entrega del premi al millor esportista absolut, entregat pel batlle Gil Ariso. El guardó va ser per al cicista paralímpic Ignasi Ávila, reconeixement que va recollir la seva germana Mònica.