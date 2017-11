El Berga rep un desafortunat gol en el tram final i cau enfront del Parets

El Berga va disputar un partit molt tàctic davant del fort líder Parets però va encaixar un desafortunat gol en el tram final i no va poder sumar cap punt. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt igualada. Cap equip va ser capaç de generar perill i les defenses es van imposar als atacs. Amb aquest resultat es va arribar al descans.

A la segona part la dinàmica no va canviar i els dos conjunts continuaven amb molt de respecte i amb la intenció de no encaixar gols. El ritme del joc era molt alt i els jugadors anaven amb molta intensitat. A mitjan de la represa, els berguedans van gaudir de la millor oportunitat del partit després que Rafa desaprofités un bon xut que va sortir fregant al pal.

El líder Parets no es va posar nerviós i va aprofitar el seu moment per marcar les diferències. Al minut 77, després d'un córner, els visitants van aprofitar una errada defensiva en el refús per marcar el 0-1. El conjunt entrenat per Joan Prat no va abaixar els braços i va continuar lluitant fins al final. Els berguedans van bolcar-se a l'atac i van gaudir d'un parell d'aproximacions, però sense encert. L'equip visitant va tenir dos contraatacs per sentenciar però el porter berguedà va estar molt encertat.

El proper dissabte, el Berga es desplaçarà fins al camp del Matadepera, tercer classificat.