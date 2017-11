El Manresa no troba la forma d'aturar la sagnia de punts perduts al Congost

Els manresans hauran de millorar com a locals per ser al davant

Els manresans hauran de millorar com a locals per ser al davant jordi biel

Si la setmana passada destàcavem que el Manresa era l'equip que havia sumat més punts com a visitant (ara ja és la Grama, després de jugada la tretzena jornada, i amb un partit més, a fora), els manresans són, des d'ahir, el conjunt que ha perdut més partits com a local, un total de quatre dels set que ha disputat, al grup 1 de Primera Catalana. Es dóna el cas que el rival que va venir al Nou Estadi era el San Juan de Montcada, una formació que no havia estrenat el casiller de victòria en els desplaçaments (havia empatat un partit, al camp de la Montañesa).

Els de Dani Andreu van jugar una primera part molt discreta i a la segona es van veure sorpresos per un equip que va creure en les seves possibilitats i va endur-se els tres punts en un cara o creu.

Els primers minuts del Manresa van ser molt tebis i van ser els visitants els que van donar els primers ensurts. Al minut 14, Antonio va intentar una vaselina llunyna que Tienda va desviar a córner amb dificultats. Dos minuts després, Tienda va haver d'intervenir de nou aturant una rematada a boca de canó (abans, els jugadors del San Juan havien reclamat un penal de Florent a Ramon). A poc a poc, el Manresa va agafar el domini del mig del camp, tot i que la primera ocasió local no va arribar fins al minut 24 amb un llançament de falta de Manel Sala que Alfonso va aturar. Els jugadors blanc-i-vermells tenien moltes dificultats per crear perill. Abans del descans, al minut 38, Bernat va fer un cop de cap massa alt després d'una centrada de Sergi Soler.

A la represa, Dani Andreu va fer entrada Brian per donar més alegria a l'atac manresà. Tot i això, en una acció de contracop, Damián aprofitava un dos contra un per superar Tienda (min 49). Els manresans van respondre aviat al gol del San Juan de Montcada. Al minut 54, Albert López no va aprofitar una posició privilegiada davant el porter, que va aturar de forma esplèndia el xut del jugador manresà, després d'una acció individual de Brian. També Brian va iniciar la jugada que donaria l'emptat al Manresa. El futbolista del Manresa va avançar des del mig del camp superant diversos contrincants, cedint la pilota a Sergi Soler en arribar a l'àrea, el qual va fer una centrada precisa al segon pal des de la dreta que Manel Sala, amb un rematada creuada amb la cama esquerra, convertia en gol (min 58). Semblava que els manresans havien fet el més difícil i que els de Montcada abaiaxarien els braços, però res més lluny de la realitat. El San Juan no es va conformar amb l'empat. Al minut 65, Damián va estebellar un cop de cap al travesser a una centrada d'Antonio. Van ser uns minuts d'intercanvi de cops. Al minut 73, Marçal Lladó va estar a punt de convertir en gol directe un córner. Al minut 82, era Brian qui rematava al travesser en un llançament de falta directa dins de l'àrea. I, al minut 87, la jugada fatídica per al Manresa, quan el central Barry va rematar a gol des de dins de l'àrea una segona jugada a la sortida d'un córner.

Tot i aquest resultat negatiu, el Manresa manté la tercera plaça, però ara a cinc punts del nou líder, la Grama, que va golejar en la matinal d'ahir al camp del Lloret. L'anterior capdavanter, el Farners, havia perdut el dissabte a casa del Sabadell B. Diumenge, els manresans visitaran el Can Vidalet.