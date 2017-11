Xavi Posas deixa la banqueta d'un Avià que es troba enfonsat a la classificació

«No només és un tema de resultats, el problema és que no podíem actuar com pensàvem, estàvem lligats de peus i mans. Ja fa un parell de mesos que vam exposar els problemes d'aquesta plantilla a la junta i vam decidir mantenir-nos al càrrec fins que trobessin un substitut. Ara ja el tenen i és el moment de deixar-ho. A veure si una altra persona és capaç d'adreçar-ho. Estàvem cansats de no poder fer el que volíem. Ens van portar dos jugadors nous de més qualitat, però no n'hi havia prou i, a més, ni això s'havia acceptat per una part dels jugadors». Així s'expressava ahir el ja extècnic de l'Avià Xavi Posas després que el dissabte comuniqués a la plantilla la seva marxa del club, juntament amb el seu ajudant Ivan López. «M'ha sabut molt greu perquè m'he trobat molt bé amb la gent de la junta, encara que també els he dit més d'un cop que alguns entrenadors que m'han precedit han fet molt mal a l'Avià», afegia l'entrenador artesenc.

El seu lloc serà ocupat, segurament, per Ivan Besora, un tècnic jove que intentarà, almenys, aconseguir una base per a properes temporades, però sense encara llançar la tovallola aquest curs, malgrat que la classificació no inspira molt optimisme.