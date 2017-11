El manresà Pol Freixanet defensa avui la porteria del Fuenlabrada al Bernabéu

«Jugar en aquest camp és un dels somnis de qualsevol futbolista, sens dubte, en el sorteig ens va tocar 'la grossa'», comentava ahir al diari Marca el manresà Pol Freixanet, porter del Fuenlabrada, equip de la Segona B que aquest vespre s'enfronta al Reial Madrid ni més ni menys que al Santiago Bernabéu (21.30 h), en partit corresponent a la tornada dels trenta-dosens de final de la Copa.

Cal recordar que a l'anada el Reial Madrid es va imposar per 0 a 2 gràcies a dos penals convertits per Marco Asensio i Lucas Vázquez, respectivament: «et sap greu que el Madrid hagi de gua-nyar d'aquesta manera. No vam tenir la sensació que ens passessin per sobre ni de bon tros, perquè al cap i a la fi ens van guanyar per dos gols de penal».

Es dóna el cas que el cap de setmana Pol Freixanet va enfrontar-se al Reial Madrid Castilla (el segon equip madridista) en partit de lliga. El manresà va fer una gran actuació i va mantenir la porteria a zero (0-0). El Fuenlabrada de Freixanet és lider al grup 1 de Segona B amb cinc punts d'avantatge respecte del segon classificat, el Deportivo B. L'equip només ha encaixat onze gols en les setze jornades que ha disputat.

Pol Freixanet té clar que «l'eliminatòria amb el Reial Madrid és per gaudir-ne i perquè l'afició estigui orgullosa de nosaltres. A més, el projecte que ha fet aquesta temporada el Fuenlabrada és molt ambiciós. Es tracta d'un club familiar, amb molt bon ambient, ja que anem tots agafats de la mà».

Malgrat que, per lògica, l'eliminatòria amb el Reial Madrid és més que complicada, Freixanet considera que «el sol fet de jugar contra els madridistes ja és una recompensa al treball diari que fem. Jugar al Bernabéu serà un dia històric a la meva carrera i el recordaré tota la vida. De totes formes ens volem a agafar a l'1% que tenim de possibilitats de remuntar».

També a la Copa juguen aquesta setmana els tres clubs catalans de Primera Divisió. El Barça s'enfronta al Múrcia al Camp Nou, dimecres a les 19.30 amb 0 a 3 de l'anada; avui, el Girona haurà de remuntar un 2 a 0 desfavorable al camp del Llevant (21.30 h); i l'Espanyol rebrà dijous el Tenerife (19.30 h) després del 0 a 0 de l'anada. També participa en aquesta eliminatòria el Lleida, que es desplaça demà al camp de la Reial Societat havent de tombar un 1 a 0 desfavorable (19.30 h).