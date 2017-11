El premi final de la LEB és araper ara una incògnita

«Malauradament, no sabem res». És la resposta d'Aleix Duran, tècnic de l'ICL Manresa, quan se li pregunta per enèsima vegada quants equips tindran el premi de l'ascens a final de temporada. Ni el conjunt bagenc ni cap dels seus 17 rivals de la LEB Or saben si seran un o dos els equips que tindran dret a pujar a l'ACB. Una incògnita que es manté quan s'està a punt de superar el primer terç de la temporada: entre avui i diumenge es disputen les jornades 11 i 12, de les 34 de totals. I una incògnita que dificulta les planificacions dels equips.

A hores d'ara, és vigent el criteri que marca el conveni de coordinació entre l'ACB i la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), tal com va confirmar ahir un portaveu de l'ACB a Regió7, que va intentar contactar sense èxit amb responsables de la FEB i del Consell Superior d'Esports, l'àrbitre de la negociació. És a dir, que si avui s'acabés la temporada, dos equips tindrien el dret de pujar a l'ACB: el campió de la lliga regular i el guanyador dels play-off.



La proposta de l'ACB

El 25 de setembre, els clubs de la lliga ACB van presentar una proposta de full de ruta: un únic ascens i dos descensos per a aquesta temporada i la propera, amb l'objectiu de reduir la seva competició a només 16 equips. El problema seria decidir qui puja: si es premia només el campió de la lliga regular, amb la qual cosa els play-off deixarien de tenir sentit perquè no tindrien recompensa; o si només es premia el millor equip després de les eliminatòries.

«Que pugi el primer de lliga regular i prou, i és una opinió personal, és un dibuix que no entendria. I més dit a mitja temporada», assegurava diumenge Aleix Duran. Aquesta opció, com apunta el tècnic de l'ICL, podria tenir molts detractors, ja que la majoria d'aspirants a l'ascens quedaria fora de joc al final de la lliga regular, quan només tindria premi el campió d'aquesta fase.



La resposta de la FEB



Un cop presentada la proposta, l'ACB va dir que la traslladaria, mitjançant una comissió de clubs, «al Consell Superior d'Esports i la Federació Espanyola de Bàsquet amb l'objectiu d'assolir una entesa global abans que les lligues avancin». I l'endemà mateix, la federació va dir que no era el moment «d'afrontar altres debats sobre model organitzatiu fins a tenir una resposta sobre les qüestions més apressants». Aquestes qüestions apressants eren les finestres de partits de seleccions organitzades per la FIBA, la Federació Internacional de Bàsquet.

Superades les finestres, sembla que ara seria el moment de tornar a abordar aquesta negociació, però de moment «no hi ha un calendari» per fer-ho, va reiterar un portaveu de l'ACB ahir a Regió7, tot i que va apuntar que «no es trigarà a tornar-se a reprendre» el diàleg per arribar a un acord.



Front comú dels clubs

L'última vegada que els clubs de la LEB Or van alçar la veu per respondre a l'ACB va ser el 9 d'octubre, quan es van reunir i van ratificar «la seva posició en la defensa de les condicions de competició aprovades per unanimitat en l'assemblea general de la FEB del mes de juliol passat». En aquella ocasió, els clubs havien acordat «el manteniment dels dos ascensos, amb dos descensos, que van determinar com a ferms per a la temporada 2017-18 després de la votació de l'estiu passat».



Les planificacions dels equips



Davant la incògnita de com es repartiran els premis (o el premi) de la LEB Or a final de curs, els equips han d'apostar per un tipus de planificació o un altre: l'ICL, tercer classificat (8-2), aposta per una preparació progressiva, a diferència del líder, el Bregán (10-0), que ha anat a totes des de l'inici. I els seus tècnics ho argumenten.

«Seguim amb el mateix discurs. Intentem continuar creixent, pel tipus d'equip que som, per arribar al final sent el millor equip possible i amb el màxim de recursos possibles», explicava diumenge Aleix Duran. «Si fem això, tenim més possibilitats de ser el primer de la lliga regular i tenim més possibilitats d'afrontar un play-off amb garanties».

Per la seva part, l'entrenador del Breogán, Nacho Lezkano, explicava el seu plantejament la setmana passada, just abans de rebre l'ICL: «En tots els partits de la primera volta tinc molt en compte l'average, i els jugadores ho saben». Lezkano ho deia pensant en en el premi del final de la primera volta, participar a la Copa Princesa d'Astúries, i en uns futurs play-off. De moment, el conjunt gallec té l'average particular amb l'ICL 17 punts al seu favor.