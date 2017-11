El Barça goleja el Múrcia

La segona unitat del Barcelona ha superar amb facilitat el tràmit contra un inofensiu Múrcia (5-0) i, després d'un notable segon temps, ha segellat al Camp Nou el pas als vuitens de final de la Copa del Rei en un xoc desigual sense història.

L'equip blaugrana, liderat per Denis Suárez i amb la participació de fins a quatre jugadors del filial, ha posat fi al somni coper de l'equip murcià, que en la tornada dels setzens de final no ha pogut frenar el vendaval del seu rival després de la represa, quan els locals han anotat quatre dels cinc gols del xoc.

Malgrat el 0-3 de l'anada, el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, ha apostat per un onze amb fins a nou jugadors del primer equip, mentre que Aleñá i Oriol Busquets -que debutava al Camp Nou- han estat els elegits del filial que han començat d'inici.

Lluny de relaxar-se, els jugadors blaugrana s'ha pres seriosament el partit, almenys en els primers 30 minuts, quan han tancat el Múrcia a la seva àrea.

No ha ajudat el plantejament defensiu de José María Salmerón que, conscient de la superioritat del rival, va jugar amb un 4-5-1 amb el qual els seus pupils amb prou feines podien sortir al contraatac i generar dubtes a Gerard Piqué i Thomas Vermaelen al centre de la saga.

Davant el forrellat rival, Valverde ha apostat per la possessió i a obrir les bandes explotant el desequilibri de Deulofeu, a l'esquerra, i la velocitat de Semedo i Aleix Vidal, a la dreta.

Un monòleg que no es traduïa en ocasions manifestes de gol, però sí en arribades perilloses que els centrals del Múrcia han aconseguit solucionar de manera solvent fins al minut 16, quan en un rebuig d'Orfila a un xut d'Aleix Vidal la pilota ha anat a parar al cap d'Alcácer, que ha empès l'esfèric a la xarxa sense oposició.

Pocs minuts després del primer gol, el Barcelona ha fregat el segon en una jugada profunda de Semedo, el centre del qual ha arribat a les botes de Deulofeu. L'extrem, amb tot a favor seu per batre Santomé, ha connectat la pilota que ha sortit molt desviat.

Després d'una primera mitja hora amb un joc notable que no s'ha traduït en ocasions clares, el Barcelona ha desaccelerat el motor i el Múrcia ha pogut gaudir de possessions més llargues, encara que amb prou feines generava perill a la porteria de Jasper Cillessen, que ha estat un espectador més del partit.

El Barcelona ha sortit del vestidor menys contemplatiu en atac, buscant amb més insistència el segon gol. Així, ha aparegut les espurnes de Denis Suárez i l'anarquia d'Aleix Vidal, que ha provat sort amb un xut des de la frontal que ha sortit desviat per damunt del travesser.

Més a prop ha estat del gol Deulofeu en el minut 55 amb una hàbil maniobra d'esquena a porteria després de la qual s'ha tret del barret de copa un xut ras que ha topat amb el pal.

Ha estat l'últim avís abans del segon gol de Piqué, encara que mig gol ha estat d'Aleix Vidal. L'extrem s'ha inventat una jugada per la dreta i la seva assistència ha trobat el central, que només ha hagut d'empènyer la pilota en l'última excursió en atac abans que Valverde el substituís (min.57).

Després del gol de Piqué, el Múrcia s'ha desordenat en defensa i el Barcelona ho ha aprofitat per furgar en la ferida rival. En aquestes, no ha trigat a arribar el tercer gol blaugrana en una jugada col·lectiva al primer toc iniciada per Alcácer, i seguida per Semedo que, amb una subtil assistència, ha trobat el cap d'Aleix Vidal. L'extrem ha superat Santomé amb una vistosa paràbola (min.60).

El festival blaugrana no ha cessat, malgrat els canvis. Valverde ha donat entrada als jugadors del Barça B Jose Arnaiz i David Costas. També ha reaparegut Sergio Roberto, després de superar una lesió muscular.

De fet, el migcampista de Reus ha estat un dels protagonistes del quart gol amb una assistència en profunditat a Denis Suárez, que ha superat rl porter visitant després d'un bon control a l'interior de l'àrea (min.74).

La golejada l'ha tancada un jugador del filial. Jose Arnáiz, que ja va anotar un gol en l'anada, s'ha estrenat al Camp Nou amb un altre gol. L'exdavanter del Valladolid ha aprofitat una assistència necessita taló de Denis Suárez en una contra per superar Santomé amb l'esquerrana i posar fi a una eliminatòria en la qual el Barcelona ha imposat la seva llei.