El Fuenlabrada del manresà Freixanet espanta el Madrid

El Reial Madrid va haver de patir per fer bo el 0-2 de l´anada i classificar-se per als vuitens de final de la Copa del Rei: l´equip de Zinedine Zidane no va passar de l´empat davant el Fuenlbrada del manresà Pol Freixanet, que va defensar la porteria visitant anit al Santiago Bernabéu.

El conjunt visitant, que milita a Segona B, es va avançar en el marcador al minut 25 amb un gol de Luis Milla, fill d´un exjugador del Reial Madrid. Abans, Hugo Fraile havia perdonat una clara ocasió per avançar el Fuenlabrada, que hauria pogut fer el 0-2 i empatar l´eliminatòria amb una rematada del Cata Díaz que va anar al travesser de la porteria de Keylor.

L´entrada de Gareth Bale a la segona part va revifar el Madrid, que va aconseguir remuntar amb dos gols de Borja Mayoral que evitaven la pròrroga i semblaven calmar els ànims de la grada. Però el Fuenlabrada no es va rendir i en el darrer minut de partit va empatar amb una diana de Portilla que va provocar xiulets de desaprovicació del Bernabéu.

El Girona, per la seva part, no va passar de l´empat (1-1) en la seva visita al Llevant i es va quedar sense poder remuntar la derrota que havia patit a Montilivi (1-3). Mojica va avançar els gironins al minut 33 i Morales va fer el gol de l´empat al 75. A més del Llevant i el Madrid, ahir també es va classificar el Numància, que va empatar amb el Màlaga (1-1) i el va eliminar, el Leganés, que va derrotar per 1-0 el Valladolid, i el Celta, que va empatar 0-0 amb l´Eibar.