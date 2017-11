Joan Flores: «no vinc a l´Avià a cobrir l´expedient, queden molts partits i ens podem salvar»

ARXIU PARTICULAR

Joan Flores és el nou entrenador de l´Avià ARXIU PARTICULAR

Fa unes setmanes encara entrenava el Puig-reig de Tercera Catalana; ho va deixar després de vuit temporades al club amb diferents càrrecs. Diumenge va rebre la trucada de l'Avià poques hores després que Xavi Posas anunciés als jugadors la seva dimissió. I Joan Flores va acceptar la proposta «no de cobrir l'expedient sinó d'intentar salvar l'equip perquè encara queden molts partits». Flores considera que, en aquesta segona etapa a l'Avià «la meva experiència tot i que no amago que està difícil». Ara mateix, l'Avià està enfonsat a la classificació amb quatre punts. Segons Flores «dels 21 partits que queden n'hem de guanyar almenys onze. Està clar que calen alguns reforços sobretot de jugadors amb pes que puguin empènyer el grup, que és molt jove per una categoria així. El partit del cap de setmana al camp de l'OAR Vic pot ser clau per iniciar la revifalla».