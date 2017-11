De Sant Salvador deGuardiola al Maroc Challenge 4x4 més solidari

Alfonso Rodríguez, Bernardo López, Júlia Garcia, Òscar González, Roser Laguna, Juan Carlos Bonilla, Raúl Ruiz, Sergio Gómez, Javi Gómez, Víctor Vizcaino i Alexia Shogen, tots ells veïns de Sant Salvador de Guardiola, que formen part de l'equip XNA2 Factory Team, prendran part per segon any consecutiu al Maroc Challenge, un ral·li solidari per terres mar-roquines que s'iniciarà divendres, amb la presentació a Jumilla, i tindrà sis etapes posteriors, des de diumenge, al Marroc.

Aquest grup de bagencs aficionats i apassionats de la modalitat fora d'asflat (4x4) serà a la Maroc Challenge amb cinc vehicles i tenen previst repartir material escolar i roba un cop acabada la segona etapa a Merzouga a través de l'associació cultural Hassi Labied, que serà l'encarregada de repartir-ho entre la gent més necessitada. En el cas de la gent del XNA2 Factory Team, portaran material solidari donat per Cerco Sol i la casa de colònies Can Puig.

Aquest és un ral·li de baix cost per als participants que combina la competició, l'aventura i la solidaritat. És un dels esdeveniments amateurs amb més participació donat que és obert a tothom, malgrat que la prova és dura a causa de les zones desèrtiques, que sempre impliquen riscos. Sigui com sigui, és una bona manera de conèixer el Marroc sense tastar l'asfalt i posant a prova el sentit de l'orientació de cadascun dels participants. En l'àmbit solidari, lel ral·li col·labora en projectes amb institucions estatals i marroquines a les zones més desfavorides, especialment amb l'esmentada associació cultural Hassi Labied.

El divendres 1 de desembre es farà la presentació a Jumilla (Múrcia), on també hi hauran les verificcions tècniques i administratives. L'endemà, dissabte, els participants embarcaran a Motril (Granada), direcció a Marroc, amb ferri. El diumenge 3, primera etapa, entre Melilla i Midelt; dilluns 4, segon traçat cronometrat, entre Midelt i Merzouga (on hi haurà el lliurament de material solidari); el dimart 5, etapa marató a Merzouga; el dimecres 6, quart traçat, entre Merzouga i Erfoud; el dijous 7, recorregut circular a Erfoud; i el divendres 8, etapa per WPT a Erfoud, amb el final del ral·li i l'entrega de trofeus.

La Maroc Challenge és una organització pionera en l'us de les tecnologies, amb el seguiment en directe i per satèlit de tots els participants, i ara amb un nou sistema de classificació per 3G que permet una lectura en temps real de tots els equips.