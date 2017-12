«El meu fort és la concentració però he de millorar la conducció»

Arxiu particular

Joan Pérez té Fernando Alonso com a un dels seus referents

Joan Pérez té Fernando Alonso com a un dels seus referents Arxiu particular

Joan Pérez, un navarclí de deu anys que estudia sisè de primària a l'Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages, és un dels joves talents del kàrting de les nostres comarques. En el seu primer any de competició, Pérez ha aconseguit la segona posició en el grup 2 del Campionat de Catalunya Open RACC, la categoria que reuneix els millors pilots catalans d'iniciació. L'any que ve prendrà part en el català cadet i, potser, en alguna cursa del campionat estatal.

P Quan et vas iniciar en el món del kàrting?

R Va ser quan tenia cinc anys. El meu pare, que es mou molt en el món del motor i li agrada que aprenem a conduir ja des de ben petits, li va comprar un kart a la meva germana pel seu vuitè aniversari. Llavors a mi també em van venir ganes de provar-ho i li vaig demanar que m'hi deixés pujar. Em va agradar i m'hi vaig enganxar.

P Ho compaginaves amb algun altre esport?

R Sí, vaig fer bàsquet al Paidos i futbol a Navarcles i a Sant Fruitós, però un temps després ho vaig deixar perquè m'avorria i em vaig dedicar exclusivament al kàrting.

P Aquest any has començat a competir al campionat català Open RACC, al qual vas entrar després de passar unes proves a l'Escala, al març.

R Sí, tot i que quan vaig anar allà no sabia què hi anava a fer realment i, per tant, estava molt tranquil. Potser això em va ajudar a donar el meu millor nivell.

P Vas començar la competició a un alt nivell, amb un primer i segon lloc a Móra d'Ebre.

R Al principi estava molt nerviós, ja que era la primera vegada que corria una cursa. En els entrenaments havia fet la pole i a la primera prova ho vaig veure tot una mica fàcil, però en la segona vaig tenir més problemes i no vaig poder avançar el meu rival.

P En canvi, a Alcarràs no va anar tant bé, ja que vas acabar tercer i quart, respectivament.

R Estava molt nerviós, no parava de mirar enrere i vaig tenir alguns problemes amb el kart, fet que em va impedir proclamar-me campió, i vaig acabar segon. Això em va servir per aprendre de cara a futures curses.

P Quin balanç fas d'aquest primer curs de competició?

R En general estic bastant content del meu primer any de competició, he assolit bons resultats.

P Tens previst el calendari de curses de la temporada vinent?

R L'any que ve disputaré el campionat de Catalunya cadet i, si pot ser, debutaré a l'estatal de la mateixa categoria.

P Quina és la teva metodologia d'entrenaments?

R M'entreno durant tot un dia a la setmana a les instal·lacions del Kàrting Sallent.

P En els entrenaments previs a una cursa a València et vas fer una lesió.

R Sí, quinze dies abans de la prova vam anar a reconèixer el circuit, però en una topada amb un altre kart vaig tenir un accident i em vaig trencar la clavícula. Vaig estar dos mesos sense tocar el kart, però no em vaig desanimar i vaig voler tornar a pujar-hi el més ràpid possible. De fet, la mare em va preguntar si volia seguir corrent, i, fent broma, li vaig dir que encara m'havia de trencar més ossos.

P Quin és el teu punt fort com a pilot? I el dèbil?

R Em diuen que el meu fort és la concentració i la posada a punt del kart, però he de millorar molt en la conducció.

P Tens algun referent?

R M'agraden els pilots de la Fórmula 1 Fernando Alonso i Lewis Hamilton. De fet, en el darrer Gran Premi de Catalunya vaig poder córrer una exhibició i vaig poder parlar una estona amb ells.