EN FOTOS | Tots els equips del Club Hoquei Navarcles

El CH Navarcles és un club amb més de 30 anys d´història. Es va fundar, primerament, per a la pràctica d´hoquei patins, però des del 2012 es va recuperar la modalitat de patinatge artístic que el poble havia perdut.

Enguany, l´entitat navarclina disposa de mig centenar de patinadores a la secció de patinatge artístic. Un xifra que demostra el fet que, any rere any, aquest esport està arrelant de nou al poble pel gran nombre de famílies que pertanyen al club.

Pel que fa a l'hoquei, se segueix treballant amb coratge i empenta per ser un referent a la comarca, i s´ha creat un nou grup d'escola que dia a dia va creixent. La novetat d'aquesta temporada a la secció és el gran salt qualitatiu que s'ha fet en relació amb les tecnificacions, amb la incorporació a l'equip tècnic de Gaby Cairo, ex-capità de l´FC Barcelona. Cairo va guanyar cinc copes d'Europa, també la medalla d'or a les Olimpíades de Barcelona 92 i va ser bicampió del món als campionats del món del 1995 i el 1999.



Ser un referent a la comarca



Juntament amb Gaby Cairo, l'objectiu del club navarclí en la secció d'hoquei és treballar per aconseguir ser un referent d'aquest esport a la comarca, així com crear un centre de tecnificació a l'abast de tots els jugadors dels pobles del voltant. És per això que aquest any el club ha iniciat els campus i tecnificacions, amb inscripcions obertes tant per als seus socis com per a altres d'externs.

D'altra banda, la secció de patinatge artístic està acabant de preparar el festival de Nadal, que tindrà lloc el dia 10 de desembre a les 18.00 h al pavelló municipal de Navarcles, amb entrada gratuïta. En aquest festival, a més de poder veure les actuacions dels patinadors del club, també es podrà gaudir de l'exhibició de Pere Marsinyach, actual campió d'Europa absolut de patinatge artístic.

Els directius del club tenen la convicció que l'acte serà una gran festa tant per a l'entitat bagenca com per al poble de Navarcles, en el marc de la qual es recaptaran fons que es destinaran íntegrament a La Marató de TV3.