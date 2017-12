Cristiano i dos desconeguts per a Espanya

La selecció espanyola de futbol va tenir un bon sorteig ahir al Palau Nacional del Kremlin de Moscou de cara al mundial que començarà el proper 14 de juny a Rússia. L'equip de Julen Lopetegui, que no era cap de sèrie, va evitar grans seleccions com Brasil, Argentina, Alemanya i França, i va quedar enquadrat en el grup de Portugal, un dels favorits més assequibles, tot i ser el vigent campió d'Europa i tenir a les files Cristiano Ronaldo. Per contra, els altres dos equips del grup B són assequibles, tot i que també desconeguts. Iran va fer una magnífica fase de classificació asiàtica i ja té experiència del 2014, i Marroc va eliminar a domicili la potent Costa d'Ivori i torna a un gran campionat vint anys després de l'última vegada.



Un adversari dur

Si alguna cosa va demostrar Portugal fa dos anys és que el seu tècnic, Fernando Santos, l'ha dotat d'una gran duresa física al centre del camp. Els portuguesos van resistir en partits en què els rivals eren superiors i van endur-se l'Eurocopa contra pronòstic amb una selecció més fluixa que en d'altres ocasions. La seva gran estrella, Cristiano Ronaldo, arribarà al torneig amb 33 anys fets i el joc lusità dependrà d'un centre del camp d'homes formats a l'Sporting, com William Carvalho, Adrien Silva i Joao Mario. Dos blaugrana, Semedo i André Gomes, es veuran les cares contra companys seus en el primer partit del grup, el divendres 15 de juny, a les 8 del vespre a Sotxi.



No tan fluixos

El segon partit d'Espanya serà contra Iran. Entrenada pel portuguès Carlos Queiroz, exentrenador del Reial Madrid, no té grans noms però va exercir un domini total en el seu grup de classificació, amb set punts més que Corea del Sud. En l'últim mundial, Iran, que jugarà contra Espanya a Kazan el 20 de juny, va vendre cara la seva pell. Va empatar amb Nigèria, va caure en l'últim minut contra Argentina amb un gol de Messi i per un ajustat 2-1 davant de Bòsnia. Pel que fa al Marroc, té jugadors coneguts com el central de la Juventus Benatia, el davanter del Leganés Amrabat i la seva gran estrella, el centrecampista de l'Ajax Hakim Ziyech. El seu entrenador, Hervé Renard, és adorat al continent negre, després d'haver guanyat dues Copes d'Àfrica amb Zàmbia i Costa d'Ivori i haver obtingut aquesta inesperada classificació. El partit serà el 25 de juny a Kaliningrad.

Si Espanya queda primera o segona, jugarà els vuitens de final contra el primer o el segon del grup A, el de Rússia.