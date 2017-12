L´Eternam rep l´Olimpyc Floresta, un rival necessitat

En l'antepenúltima jornada de la primera volta de la Segona B, l'Eternam Manresa FS rep la visita de l'Olimpyc Floresta (18 h). El conjunt de Sant Cugat és a hores d'ara penúltim a la classificació amb només dos partits guanyats dels dotze que ha jugat (a casa davant el Dénia i a fora amb el cuer Linyola) i dos empats.

L'Olympic Floresta, que la temporada passada ja va tenir dificultats per salvar-se, ara està en una situació molt delicada i incòmoda. Només amb vuit punts, ha encaixat 56 gols i n'ha fet només 36. Quant a novetats a la seva plantilla, ha fitxat l'exjugador del Manresa FS Marc Ventura (va jugar quan els manresans militaven a Divisió de Plata) i Marc Espada, exjugador entre altres del Centelles. Per contra, una gran part dels jugadors que tenia de fora no han renovat i ha hagut de fitxar pel seu sector geogràfic.

En una situació contraposada, els manresans lideren la classificació sense conèixer la derrota, i són l'únic equip invicte del grup. L'Eternam Manresa FS no vol deixar sorprendre's per un rival necessitat per poder tancar la tanda de partits de la primera volta amb resultats positius. El tècnic dels manresans, Jordi Rozas, tindrà, en principi, tota la plantilla per a l'enfrontament d'avui.

Els perseguidors de l'Eternam Manresa FS tenen el cap de setmana rivals diversos. El Pallejà, per exemple, rep el fort Escola Pia i el CCR Castelldefels, el cuer Li-nyola, un equip que encara no ha estrenat el caseller de punts.