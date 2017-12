El Manresa vol recuperar el terreny perdut a Esplugues

Després d'encaixar la quarta derrota de la temporada al Congost, el Manresa té una complicada sortida al camp del Can Vidalet, a Esplugues (12.10 h), equip quart classificat al grup 1 de Primera Catalana i, per tant, una de les revelacions de la categoria tenint en compte que s'hi estrena. Els manresans, malgrat els dotze punts que han cedit com a locals, ocupen la tercera plaça i són a cinc punts del líder, Grama. El Can Vidalet té la puntuació igualada amb el Manresa: 23 punts.

L'entrenador blanc-i-vermell Dani Andreu considera que el partit amb el Can Vidalet és «una final. És molt aviat per pensar així, però els quatre partits que hem perdut al Congost ens penalitzen molt. No podem donar més metres al rival perquè podríem quedar fora de la lluita massa aviat». Respecte al Can Vidalet, Andreu coincideix a afirmar que «és una de les sorpreses. És un equip fet amb gent de la casa que ha anat pujant categories i ara aconsegueix bons resultats». Pel que fa a la sagnia de punts perduts a casa, el tècnic considera que «l'equip està tocat perquè això crea dubtes. Ho hem de superar i entre tots hem de buscar la solució. Si hem de jugar diferent, ho farem, és clar. Un equip que vol guanyar una lliga no s'ho pot permetre de cap de les maneres».

El Manresa presentarà la novetat del lateral argentí Alejandro, que ja va jugar des del novembre de l'any passat al club i fins i tot va fer la pretemporada d'aquesta campanya abans de fitxar pel Sant Julià andorrà. Manel Sala és dubte per unes molèsties a l'esquena.



L'Igualada juga a les Comes

La Unificació Bellvitge, un equip que encara no ha estat capaç de guanyar cap partit i és penúltim amb sis punts (sis empats), visitarà demà l'Igualada (17 h). Aquest serà el tercer enfrontament dels igualadins amb Josep Vicenç Mestre a la banqueta, i en els altres dos hi va haver una brillant victòria contra el líder Martinenc a casa, i, diumenge passat, una der-rota al camp del San Cristóbal egarenc. L'Igualada que, amb 18 punts es troba a la zona tranquil·la de la classificació, intenta sumar la victòria per escalar posicions i allunyar-se encara més dels llocs compromesos del grup 1 de Primera Catalana.