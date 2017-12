Un Cadí sense Ramírez vol disputar el triomf al Girona

El Cadí la Seu mirarà de donar feina aquesta tarda a l'Spar Citylift Girona en un duel català de la Lliga Femenina que servirà per homenatjar dos dels estendards gironins dels darrers anys que recentment han deixat el bàsquet actiu: Noemí Jordana i Anna Carbó. Les urgellenques es desplacen a Fontajau amb la baixa de la pivot americana Caitlyn Ramírez, que no s'acaba de refer d'unes molèsties al genoll dret.

L'equip que entrena Bernat Canut ja sap què és enfrontar-se aquesta temporada al Girona. O millor dit, durant la pretemporada. Tots dos equips es van jugar la Lliga Catalana a Reus, en un matx força igualat però que es va acabar decantant a favor de les d'Èric Surís, amb un fons d'armari més important.



Canut té clar que la missió de vèncer les gironines, i encara més a domicili, és complicat. «És difícil pensar que nosaltres puguem trencar el partit però sí que volem disputar-li la victòria al rival. Sabem que per fer-ho ens hem de mostrar molt sòlids en defensa i en el rebot i castigar els seus punts dèbils», explica el tècnic de la Seu.

Canut podrà tenir, aquesta tarda (19 hores), amb plenitud de condicions l'escorta italoargentina Macarena Rosset, que davant el Movistar Estudiantes, la setmana passada al Palau d'Esports de la capital urgellenca, no va poder disputar tants minuts com sol ser habitual per les molèsties que arrossegava en un turmell a causa d'una torçada ocorreguda en un entrenament. I a banda de la baixa de llarga durada d'Ariadna Pujol, el cos mèdic del Cadí ha decidit 'aturar' Caitlyn Ramírez.

L'exjugadora de Troy University ha jugat els dos darrers nivells a un bon nivell, però no li ha acabat de desaparèixer el malestar que arrossega des de fa setmanes al genoll dret. «Hem decidit fer-li un tractament que la deixarà fora per aquesta jornada però que esperem que ens solucioni el problema», afirma Bernat Canut. Durant la setmana se li han fet unes infiltracions amb factors de creixement per acabar de recuperar el genoll i perquè pugui estar plenament en condicions per al pròxim partit.