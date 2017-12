L´ICL desaprofita una gran ocasió per apropar-se a les primeres posicions

La derrota de l´ICL Manresa davant el Leyma Coruña per 75 a 81 arriba en mal moment. L´ensopegada dels manresans provoca que s´augmenti la distància amb el Breogan que té 11 victòries, per les 9 dels bagencs. El CB Prat, que ha guanyat còmodament al Càceres per 60 a 82, es manté segon, també amb 11 triomfs al sarró.

El Manresa no es pot encantar gaire. Darrere seu hi ha el Melilla, amb el mateix nombre de victòries que l´equip dirigit per Aleix Duran.