El Manresa continua mostrant-se solvent fora de casa

La bona ratxa com a visitant del Manresa no s´atura. Avui a Esplugues, els manresans han sumat el cinquè triomf de la temporada lluny de Congost davant un Can Vidalet que ocupava el quart lloc amb els mateixos punts que els manresans, essent un dels equips revelació tenint en compte que estrena categoria.

El Can Vidalet ha sortit amb molta empenta aprofitant pilotades llargues i segones jugades. A mida que passaven els minuts, les forces s´han equilibrat. Al minut 22, Brian ha fet una de les seves jugades marca de la casa per la banda i ha enviat una fuetada cap a la porteria del Can Vidalet, que l´exporter del Manresa Oliver Sánchez no ha pogut aturar. Amb el 0 a a 1, el Manresa ha agafat les regnes del partit fins al final de la primera part malgrat els intents locals d´arribar a la porteria d´Álex Luque amb joc directe. En el segon temps, el Manresa ha continuat dominador i al minut 56 en una nova acció per la banda esquerra de Brian ha servit a Sergi Soler; aquest, venint des del darrera, ha establert el 0 a 2. I deu minuts després, el gol de la tranqui·litat marcat per Manel Sala després de prendre-li la cartera a un dels centrals, encarant Oliver Sánchez, al que ha superat per fer el 0 a 3 definitiu.