El Cadí paga amb una nova derrota el regal de la primera part al Girona

El Cadí la Seu va pagar molt car una nefasta primera part. Les urgellenques van sortir sense ànima a Girona. O com es lamentava Bernat Canut al final del partit: "Si regalem vint minuts tot és molt més difícil." I va ser així. Els dos primers quarts van ser decisius. Tant com el 7-0 inicial protagonitzat per Nadia Colhado. Sort encara que el Cadí va canviar de cara després del descans, va collar més en defensa, va aixecar els braços que durant tants minuts tenia abaixats i, com a mínim, va salvar la cara.

I és que ja d'entrada les noies de la Seu ho van posar massa fàcil a l'Spart Citylift Girona. I les d'Èric Surís no necessiten pas cap regal per vèncer. Per això els continus errors en defensa i en atac del Cadí, la feblesa en el rebot i les contínues segones opcions de què van gaudir les gironines, ben aviat es van traduir en diferències notables. I en una pobra, pobríssima anotació per part de les visitants. El 22-7 dels primers deu minuts eren un exemple ben clar del que s'estava veient damunt la pista. I ara Traoré, ara Núria Martínez o Colhado i María Conde deixaven el Cadí en poca cosa més que una joguina, tot i una lleugera millora ofensiva al segon quart. Al descans, però, el peix semblava venut. El 44-22 donava poca marge per a la sorpresa.

Encara bo, però, que després de l'homenatge a Noemí Jordana i Anna Carbó en l'entreacte va semblar que el públic es refredava, i l'Uni Girona també. O dit d'una altra manera, el Cadí va sortir del vestidor conscient que no podia seguir com ho havia fet fins llavors si no volia endur-se a la Seu un tou històric. I les urgellenques es van posar les piles. Només arrencar el tercer quart i amb Mehryn Kraker d'estilet, el Cadí va protagonitzar un parcial d'1 a 10 que semblava canviar una mica, sols una mica, l'escenari (45-32, min 24). Però reaccionaria el Girona. Això sí, les de la Seu ja no eren aquell equip fràgil de la primera part, tot i que tornessin les de Surís a obrir forat (56-36). La reacció urgellenca, encara que a vegades fos a batzegades, va continuar. Fins a situar-se a només nou punts (69-60) poc abans del final. La derrota hi era igualment. Però el sabor seria una mica menys amarg.